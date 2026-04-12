Иржи Прохазка: «Когда Ульберг получил травму, я немного начал его жалеть. Это большой урок»
Прохазка извинился за поражения Ульбергу.
Иржи Прохазка объяснил поражение в титульном бою с Карлосом Ульбергом.
«Это был не мой день. Когда он получил травму, я немного начал его жалеть. Это большой урок для меня. Мог победить, видел его травму... нечего сказать.
Я вернусь, всем спасибо. Жизнь дана, чтобы учиться. Простите за этот вечер», – сказал Прохазка.
Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса. Это третье поражение чеха в титульных боях.
Прохазка выиграл титул в июне 2022-го, досрочно победив Гловера Тейшейру. Осенью того же года Иржи лишился титула из-за травм, непозволивших провести защиту. Позже Прохазка проиграл два боя за пояс Алексу Перейре.
Карлос Ульберг: «Знал, что мне нужен один удар. И я его нанес»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
Мне было бы интересно на самом деле посмотреть реванш, Иржи сильный боец, потенциал выиграть есть. Но будет ли сделана работа над ошибками, сомневаюсь. Такое ощущение, что стиль Перейры и Ульберга очень подходят для того, чтобы гасить этот хаос. Но все же смотрелся он в первом раунде до ключевого удара отлично
Сегодняшняя ошибка стоила ему особенно дорого, потому что победа и пояс уже маячили на горизонте.
Вот это тренировка, ууух.