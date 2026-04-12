15

Иржи Прохазка: «Когда Ульберг получил травму, я немного начал его жалеть. Это большой урок»

Иржи Прохазка объяснил поражение в титульном бою с Карлосом Ульбергом.

«Это был не мой день. Когда он получил травму, я немного начал его жалеть. Это большой урок для меня. Мог победить, видел его травму... нечего сказать.

Я вернусь, всем спасибо. Жизнь дана, чтобы учиться. Простите за этот вечер», – сказал Прохазка.

Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса. Это третье поражение чеха в титульных боях.

Прохазка выиграл титул в июне 2022-го, досрочно победив Гловера Тейшейру. Осенью того же года Иржи лишился титула из-за травм, непозволивших провести защиту. Позже Прохазка проиграл два боя за пояс Алексу Перейре.

Карлос Ульберг: «Знал, что мне нужен один удар. И я его нанес»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
logoИржи Прохазка
logoUFC 327
logoКарлос Ульберг
logoUFC
logoMMA
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Прохазка указал Ульбергу рукой на то место, куда хочет прилечь. Настоящий самурай
Как тут верно подметили, Иржи талантливый , но неумный боец. Бой в кармане, нога у соперника отбита, травмирована, работай осторожно, расстреливай с дистанции и все, к третьему раунду там бы уже полотенце выбросили, но нет , свой мир, кодекс , начал жалеть соперника, причем я верю ему , но блин, чувак, должен же быть инстинкт убийцы и холодная расчётливость ...
Мне было бы интересно на самом деле посмотреть реванш, Иржи сильный боец, потенциал выиграть есть. Но будет ли сделана работа над ошибками, сомневаюсь. Такое ощущение, что стиль Перейры и Ульберга очень подходят для того, чтобы гасить этот хаос. Но все же смотрелся он в первом раунде до ключевого удара отлично
Ответ Prang
Да не стал он его жалеть. Просто Трдельник решил понты раскидать. И поплатился.
Чтобы драться с опущеными руками нужно иметь рефлексы как у Роя Джонса и Пернелла Уиттакера. А Прохазка всегда пропускал в будку все, что туда летело. Сомнительно, что урок он этот усвоит.
Сегодняшняя ошибка стоила ему особенно дорого, потому что победа и пояс уже маячили на горизонте.
Ответ Бардо
Он подумает, что ЕГО ДУХ БЫЛ НЕДОСТАТОЧНО СИЛЕН. Поэтому для следующего боя будет медитировать 48 часов на вершине горы в одной набедренной поаязке. И каждый час ему будут бить бамбуковой палкой по спине.
Вот это тренировка, ууух.
Ответ Максим Кудрявцев_1116804392
А уж когда хотелось баловаться мне, так тут святое - врезать палкой по спине (с) Так и надо его воспитывать, чтоб больше не баловался в октагоне))
Любой получивший такой подарок, сразу бы начал избегать рубки и с дальней продолжил бы уничтожать ноги, но Прохазка слишком не прагматичный, дал шанс.
Не время и не место для состраданий выбрал Иржи. Надеюсь будет намного умнее в следующих боях.
Да не жалеть ты его начал, а просто поверил своей пустой кочерыжкой , что дело сделано. Оправдания стыдные, чесслово... Уже жду, когда он снова начнет говорить что должен забрать пояс - это будет очень смешно. Снова.
Жалеть нужно после боя, а не во время... Иржи, похоже, упустил самую верную возможность вернуть пояс.
Какой же тупой Прохазка ))))
Прохазка зрелищный боец, но выглядит временами как любитель, а не как расчетливый профессионал "убийца". Надо учиться прагматизму у ДД или Хабиба. Да и пробит уже чех изрядно.
Брюс Баффер в следующий раз будет объявлять: Иржи "дятел" Прохазка. Ну ничего. Вернётся тупее
Читайте новости бокса в любимой соцсети
