Карлос Ульберг: «Знал, что мне нужен один удар. И я его нанес»
Карлос Ульберг признался, что рассчитывал досрочно победить Иржи Прохазка.
«Знал, что мне нужен один удар. И я его нанес. Иржи пошел вперед и я его встретил. Полностью отдался подготовке к бою и нашел этот удар», – сказал Ульберг.
Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Все эти 24 часа без света и воды, 24 часа отрабатывать двойки и тд.. Это хорошо для соцсетей, похвастаться перед пацанами ДУХОМ, но смысл от этого в мма.