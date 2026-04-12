Джонс – на вопрос о завершении карьеры: «Не уверен, что закончил»

Экс-чемпион UFC Джон Джонс намекнул, что еще может вернуться и боям.

«Я не уверен, что закончил. Скажу, что пребывание здесь [на турнире UFC] определенно дает мне тот огонь, которого я не чувствовал некоторое время», – сказал Джонс.

Вчера Джонс сказал, что завершил карьеру бойца. Его последний бой состоялся в ноябре 2024-го – тогда он победил техническим нокаутом Стипе Миочича. Его профессиональный рекорд – 28-1-0.

