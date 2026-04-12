Джонс – на вопрос о завершении карьеры: «Не уверен, что закончил»
Джонс намекнул, что может снова вернуться в октагон.
Экс-чемпион UFC Джон Джонс намекнул, что еще может вернуться и боям.
«Я не уверен, что закончил. Скажу, что пребывание здесь [на турнире UFC] определенно дает мне тот огонь, которого я не чувствовал некоторое время», – сказал Джонс.
Вчера Джонс сказал, что завершил карьеру бойца. Его последний бой состоялся в ноябре 2024-го – тогда он победил техническим нокаутом Стипе Миочича. Его профессиональный рекорд – 28-1-0.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Джон Джонс 12 апреля: «Не уверен, что закончил»
Джон, ты или штаны надень или крестик сними