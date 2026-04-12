Уайт объявил, что Льюис и Хокит подерутся в Белом доме

Уайт объявил cедьмой бой в Белом доме.

Глава UFC Дана Уайт объявил, что Деррик Льюис и Джош Хокит подерутся на турнире в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне.

Напомним, в карде ивента ранее анонсировали шесть боев:

● Илия Топурия (17-0) – Джастин Гейджи (27-5);

● Алекс Перейра (13-3) – Сирил Ган (13-2);

● Шон О’Мэлли (19-3) – Айманн Захаби (14-2);

● Маурисио Руффи (13-2) – Майкл Чендлер (23-10);

● Бо Никал (8-1) – Кайл Докас (17-4);

● Диего Лопес (27-8) – Стив Гарсия (19-5).

UFC 327: Прохазка против Ульберга, Мурзаканов проиграл Косте и другие бои

Новая звезда UFC – бывший игрок в амфут, называвший жену Обамы мужиком