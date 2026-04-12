Уайт объявил, что Льюис и Хокит подерутся в Белом доме

Уайт объявил cедьмой бой в Белом доме.

Глава UFC Дана Уайт объявил, что Деррик Льюис и Джош Хокит подерутся на турнире в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне.

Напомним, в карде ивента ранее анонсировали шесть боев:

● Илия Топурия (17-0) – Джастин Гейджи (27-5);

● Алекс Перейра (13-3) – Сирил Ган (13-2);

● Шон О’Мэлли (19-3) – Айманн Захаби (14-2);

● Маурисио Руффи (13-2) – Майкл Чендлер (23-10);

● Бо Никал (8-1) – Кайл Докас (17-4);

● Диего Лопес (27-8) – Стив Гарсия (19-5).

Походу Трамп прямо возле клетки порешал с Уайтом) посмотрев бой этого кадра
Мне кажется, на то и был расчёт обоих – Трумп пришёл на гладиаторские бои смотреть, поэтому и устроили алкашью рубку, игнорирую борьбу, чтобы свои акции в промоушене поднять.
Ну было захватывающе, не ожидал, что они оба так и продолжат, так ещё и все 3 раунда. Кертиса в сознании только факи Хокита оставляли
Лет 6 назад Деррик этого колхозана в первом же размене убрал бы, снял портки и выкатил шары ) сейчас хз)
