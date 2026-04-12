  • Энтони Джошуа: «Фьюри исчезает, возвращается, снова завершает карьеру. Играет на публику, а когда говорит без камер, то это совсем другой человек»
2

«Это на его совести. Он исчезает, возвращается, снова завершает карьеру. Он играет на публику, а когда говорит без камер, то это совсем другой человек. Но мне все равно. Я всегда устраиваю большие бои. Вот почему я сказал, что он работает на меня», – сказал Джошуа.

Фьюри победил Махмудова единогласным решением судей. Для него этот бой стал первым с декабря 2024-го, когда он проиграл судейским решением Александру Усику.

Джошуа отказался подниматься в ринг к Фьюри: «Ты не будешь говорить, что я должен делать. Я тут босс. Избегаешь боя со мной уже 10 лет»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: NetflixSports
Всё по делу сказал...
