  • Джошуа отказался подниматься в ринг к Фьюри: «Ты не будешь говорить, что я должен делать. Я тут босс. Избегаешь боя со мной уже 10 лет»
22

Джошуа не захотел подниматься в ринг к Фьюри.

Тайсон Фьюри вызвал Энтони Джошуа на бой после победы над Арсланбеком Махмудовым. 

Фьюри и Турки Аль эш-Шейх просили Джошуа подняться в ринг, чтобы провести стердаун с Тайсоном, но Энтони отказался.

«Сегодня твоя ночь. При всем уважении, ты не будешь говорить мне, что я должен делать. Ты избегаешь боя со мной уже 10 лет. Когда будешь готов, назовешь сроки, и я скажу, когда я буду готов. Я тут босс», – сказал Джошуа.

Фьюри победил Махмудова единогласным решением судей. Для него этот бой стал первым с декабря 2024-го, когда он проиграл судейским решением Александру Усику.

Тайсон Фьюри: «Теперь я хочу дать вам бой, который вы так долго ждали. Энтони Джошуа, ты принимаешь мой вызов?»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Ответ Алексей Агеев
Усик ваш босс
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Как-то незаметно для всех бокс превратился в рестлинг
Медиабокс.
Очень даже заметно.🙂
Какая важная хрустальная челюсть, ишь ты
100%😁
Какой ты босс.
Твой босс это пончик Руис 🍩
знато он его тода гонял в 1 бою....недооценил пухляша
Пухляш тогда голодный был.
Деды разбушевались
кто избегал этого боя ? Всю правду ни кто не скажет
да никто не избегал на самом деле, это бизнес
просто не было спонсора на этот бой, у этих двух самые большие запросы по деньгам в тяжелом весе
пока не появился бородатый араб на горизонте
Кто только не валял этого босса
Фьюри другим силён. Ему не надо будет прям попадать, тупо тоннажем ударов возьмёт
