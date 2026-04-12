Тайсон Фьюри: «Теперь я хочу дать вам бой, который вы так долго ждали. Энтони Джошуа, ты принимаешь мой вызов?»
Тайсон Фьюри после победы над Арсланбеком Махмудовым вызвал Энтони Джошуа.
«Теперь я хочу дать вам бой, который вы так долго ждали. Энтони Джошуа, давай дадим фанам то, что они хотят. Ты принимаешь мой вызов?» – сказал Фьюри.
Фьюри победил Махмудова единогласным решением судей. Для него этот бой стал первым с декабря 2024-го, когда он проиграл судейским решением Александру Усику.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
