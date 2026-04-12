Тайсон Фьюри: «Теперь я хочу дать вам бой, который вы так долго ждали. Энтони Джошуа, ты принимаешь мой вызов?»

Фьюри вызвал Джошуа на бой.

Тайсон Фьюри после победы над Арсланбеком Махмудовым вызвал Энтони Джошуа.

«Теперь я хочу дать вам бой, который вы так долго ждали. Энтони Джошуа, давай дадим фанам то, что они хотят. Ты принимаешь мой вызов?» – сказал Фьюри.

Фьюри победил Махмудова единогласным решением судей. Для него этот бой стал первым с декабря 2024-го, когда он проиграл судейским решением Александру Усику.

Тайсон Фьюри победил Арсланбека Махмудова в Лондоне

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
