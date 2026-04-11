Джо Роган: «Прохазка постоянно делает какие-то дикие вещи. Он настоящий безумец – и это не показуха»

Джо Роган высказался о бое Иржи Прохазки и Карлоса Ульберга.

Комментатор UFC Джо Роган высказался о предстоящем поединке между Иржи Прохазкой и Карлосом Ульбергом .

Бой за вакантный пояс полутяжелого веса между Прохазкой и Ульбергом пройдет в главном событии UFC 327, который состоится в ночь на 12 апреля.

«Если просто наблюдать за их движениями, то Ульберг очень быстрый. Он очень точный и техничный. Это высокий, крупный парень с отличными навыками. Но Иржи создает хаос. А в хаосе никогда не знаешь, как человек отреагирует.

Иржи постоянно давит и делает какие-то дикие вещи. У него хвостик на макушке, он настоящий безумец – и это не показуха. Он действительно так живет. Он, черт возьми, викинг. В нем есть дух воина», – сказал Роган.

