Диллиан Уайт: «Махмудов – крупный и мощно бьющий боксер. Это опасный бой для Фьюри»

Боксер Диллиан Уайт поделился ожиданиями от поединка между Тайсоном Фьюри и Арсланбеком Махмудовым .

«Это опасный бой для Тайсона на старте, потому что Махмудов – крупный и мощно бьющий соперник. Думаю, Арсланбеку нужно идти вперед с первых секунд – это его лучший шанс.

Если он позволит Тайсону поймать ритм, вернуть контроль над дистанцией и начать работать джебом, тот его перебоксирует и финиширует за восемь раундов», – сказал Уайт.

Поединок между Фьюри и Махмудовым пройдет 11 апреля в Лондоне.

