Диллиан Уайт: «Махмудов – крупный и мощно бьющий боксер. Это опасный бой для Фьюри»
Диллиан Уайт поделился ожиданиями от боя Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова.
«Это опасный бой для Тайсона на старте, потому что Махмудов – крупный и мощно бьющий соперник. Думаю, Арсланбеку нужно идти вперед с первых секунд – это его лучший шанс.
Если он позволит Тайсону поймать ритм, вернуть контроль над дистанцией и начать работать джебом, тот его перебоксирует и финиширует за восемь раундов», – сказал Уайт.
Поединок между Фьюри и Махмудовым пройдет 11 апреля в Лондоне.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: BBC
