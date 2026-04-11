Выручка от турнира АСА 202, который состоится 12 апреля, будет направлена на помощь пострадавшим в Дагестане. Об это рассказал президент промоушена Магомед Бибулатов .

«Вся выручка от турнира АСА 202 будет направлена на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане. Надеюсь, другие лиги присоединяться к нам и последуют нашему примеру» – сказал на пресс-конференции Бибулатов.

В конце марта на Дагестан обрушились проливные дожди, которые привели к сильнейшему наводнению. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадали более шести тысяч человек.

