  Выручка от турнира АСА 202 будет направлена на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане
Выручка от турнира АСА 202 будет направлена на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане

Выручка от турнира АСА 202, который состоится 12 апреля, будет направлена на помощь пострадавшим в Дагестане. Об это рассказал президент промоушена Магомед Бибулатов.

«Вся выручка от турнира АСА 202 будет направлена на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане. Надеюсь, другие лиги присоединяться к нам и последуют нашему примеру» – сказал на пресс-конференции Бибулатов.

В конце марта на Дагестан обрушились проливные дожди, которые привели к сильнейшему наводнению. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадали более шести тысяч человек.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Вот это я понимаю братская помощь.
