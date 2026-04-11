Джонс допустил возобновление карьеры: «Я прошел терапию стволовыми клетками. Физически ощущаю себя очень хорошо»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс допустил возобновление карьеры.
В феврале Джонс рассказал, что страдает от тяжелой формы артрита.
«Я прошел терапию стволовыми клетками прямо перед тем, как начали формировать кард турнира в Белом доме. Сейчас уже начинаю чувствовать эффект – физически ощущаю себя очень хорошо.
Давайте не будем оказывать на ситуацию давления. Сейчас я сосредоточен на тренерской работе с Гейблом Стивсоном. Но кто знает, что будет завтра», – сказал Джонс.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Championship Rounds
2 комментария
Буквально предыдущая новость - я закончил и точка
Быстро же у него с бизнесом не пошло. Похоже сразу на НДС попал.
