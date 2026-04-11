  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Хавьер Мендес: «Махачев хочет сразиться с Топурией, но все зависит от UFC. Именно они контролируют происходящее»
10

Хавьер Мендес: «Махачев хочет сразиться с Топурией, но все зависит от UFC. Именно они контролируют происходящее»

Хавьер Мендес: Махачев хочет сразиться с Топурией, но все зависит от UFC.

Тренер Хавьер Мендес высказался о возможном поединке между Исламом Махачевым и Илией Топурией.

Ранее Топурия выразил мнение, что бой с Махачевым все‑таки состоится. Он надеется, что это произойдет в конце 2026 года.

«Я на 100% хочу, чтобы этот бой состоялся. Я также верю, что Ислам тоже хочет в конечном итоге с ним сразиться. Но кто знает, чего хочет UFC. Именно они контролируют происходящее. Так что, по сути, все зависит от UFC – организуют ли они этот бой.

Оба бойца заявили о своем желании провести поединок. И это, безусловно, был бы самый важный бой этого года», – сказал Мендес.

«Бойца не должно волновать, сколько денег просит его соперник». Топурия отреагировал на слова Махачева о срыве боя

Мама Топурии: «Собиралась выложить пост, что Илия будет драться с Махачевым, но потом нам сказали, что Ислам травмирован. А теперь они говорят, что Илия запросил слишком большой гонорар»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoИлия Топурия
logoИслам Махачев
logoMMA
logoUFC
logoХавьер Мендес
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лысый будет прятать испанскую Кэти Топурию от Ислама до последнего
Ответ damonion@icloud.com
Лысый будет прятать испанскую Кэти Топурию от Ислама до последнего
Это же Махач осторожно убегает от него.
Ответ NonFactor
Это же Махач осторожно убегает от него.
Очень осторожно убегает Махачев, даже так что когда он согласился с ним драться менеджер Топурии отказался из-за типа маленького гонорара))) наверное Махачев это предвидел)))) очень осторожно
Логично, решает Дэйна.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
