Хавьер Мендес: «Махачев хочет сразиться с Топурией, но все зависит от UFC. Именно они контролируют происходящее»

Хавьер Мендес: Махачев хочет сразиться с Топурией, но все зависит от UFC.

Тренер Хавьер Мендес высказался о возможном поединке между Исламом Махачевым и Илией Топурией .

Ранее Топурия выразил мнение, что бой с Махачевым все‑таки состоится. Он надеется, что это произойдет в конце 2026 года.

«Я на 100% хочу, чтобы этот бой состоялся. Я также верю, что Ислам тоже хочет в конечном итоге с ним сразиться. Но кто знает, чего хочет UFC. Именно они контролируют происходящее. Так что, по сути, все зависит от UFC – организуют ли они этот бой.

Оба бойца заявили о своем желании провести поединок. И это, безусловно, был бы самый важный бой этого года», – сказал Мендес.

