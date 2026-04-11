Олег Тактаров: «Хочу, чтобы Петр Ян дал люлей этому пуделю О’Мэлли»

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров рассказал, какие бои хочет увидеть больше всего.

«Я не слышал о взаимных обвинениях Махачева и Топурии. Но мне было бы очень интересно посмотреть этот бой. Тем более это два самых сильнейших бойца сейчас. Я уже рассказывал, за счет чего Топурия может выиграть, не хочется повторяться. Скажу так: этот бой мне реально интересен.

Больше ни один бой мне настолько не интересен, разве что, может быть, хочу, чтобы Петр Ян дал люлей этому пуделю О’Мэлли», – сказал Тактаров.

О’Мэлли победил Яна раздельным решением судей. Поединок состоялся в октябре 2022-го.

Ян предложил Маску потренироваться с ним: «Илон, все еще хочешь подраться с Цукербергом? Я победил Двалишвили – его спарринг-партнера»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Совспорт»
Тактаров первый русский чемпион UFC, причем того, хардкорного UFC, где проводили по 3 боя за вечер и реально не было почти никаких правил! Это заслуживает уважения! Крепкий мужик! Можно его не любить, но уважения он достоин!
Ответ Армейский Дух
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Хочу чтоб Тактаров перестал бухать.
Ответ Артем Пак443322
Бро, мы не знаем, какими будем в его возрасте и что будет с нами, у Тактарова был свой путь, я уверен, что не легкий. Не суди, да не судим будешь.
