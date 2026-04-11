Олег Тактаров: «Хочу, чтобы Петр Ян дал люлей этому пуделю О’Мэлли»
Бывший чемпион UFC Олег Тактаров рассказал, какие бои хочет увидеть больше всего.
«Я не слышал о взаимных обвинениях Махачева и Топурии. Но мне было бы очень интересно посмотреть этот бой. Тем более это два самых сильнейших бойца сейчас. Я уже рассказывал, за счет чего Топурия может выиграть, не хочется повторяться. Скажу так: этот бой мне реально интересен.
Больше ни один бой мне настолько не интересен, разве что, может быть, хочу, чтобы Петр Ян дал люлей этому пуделю О’Мэлли», – сказал Тактаров.
О’Мэлли победил Яна раздельным решением судей. Поединок состоялся в октябре 2022-го.
Ян предложил Маску потренироваться с ним: «Илон, все еще хочешь подраться с Цукербергом? Я победил Двалишвили – его спарринг-партнера»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Совспорт»
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
