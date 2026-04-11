Двалишвили планирует подраться с Яном, несмотря на перелом носа: «Хочу чаще выходить в октагон. Это делает меня счастливым»

Двалишвили планирует подраться с Яном, несмотря на перелом носа.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили планирует подраться с Петром Яном , несмотря на перелом носа.

Ранее Двалишвили заявил, что отказался от операции из-за слишком долгих сроков восстановления.

«В этом году я хочу провести два боя: трилогию с Петром Яном летом и еще один поединок до конца года. Я хочу быть активным и продолжать делать то, что люблю.

Буду я чемпионом или нет – неважно. Я просто хочу как можно чаще выходить в октагон, потому что это делает меня счастливым. И вне зависимости от результата я буду выкладываться по максимуму и двигаться дальше», – сказал Двалишвили.

