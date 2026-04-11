  Двалишвили планирует подраться с Яном, несмотря на перелом носа: «Хочу чаще выходить в октагон. Это делает меня счастливым»
Двалишвили планирует подраться с Яном, несмотря на перелом носа: «Хочу чаще выходить в октагон. Это делает меня счастливым»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили планирует подраться с Петром Яном, несмотря на перелом носа.

Ранее Двалишвили заявил, что отказался от операции из-за слишком долгих сроков восстановления.

«В этом году я хочу провести два боя: трилогию с Петром Яном летом и еще один поединок до конца года. Я хочу быть активным и продолжать делать то, что люблю.

Буду я чемпионом или нет – неважно. Я просто хочу как можно чаще выходить в октагон, потому что это делает меня счастливым. И вне зависимости от результата я буду выкладываться по максимуму и двигаться дальше», – сказал Двалишвили.

Мераб Двалишвили объяснил поражение от Яна: «Я был слишком сосредоточен»

Двалишвили – о третьем бое с Яном: «Реалистичный вариант – июль или август»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
Материалы по теме
Чейл Соннен: «О’Мэлли подерется за временный титул на турнире UFC в Белом доме»
4 апреля, 09:15
Шон О’Мэлли: «Яну не стоит так скоро драться с Мерабом после операции на спине. Ужасная ошибка. Зачем нужен Двалишвили, если есть такой отстойный борец, как я?»
10 февраля, 08:11
Даниил Донченко: «Мераб достойно принял поражение от Яна. Знаю, что ему дадут незамедлительный реванш»
7 февраля, 11:05
Рекомендуем
Главные новости
Марка Ханта арестовали в Сиднее по обвинению в домашнем насилии. Он вышел под залог
сегодня, 18:02
Ронда Раузи: «Я хотела подраться с Карано в UFC, но Хантер Кэмпбелл пытался саботировать сделку, а про Джину давал ложную информацию»
сегодня, 17:14
Даррен Тилл: «Сейчас в UFC очень мало суперзвезд. Только Топурия, Чимаев и Махачев»
сегодня, 16:04
Бой Фьюри – Махмудов посмотрели более пяти миллионов зрителей в Великобритании
сегодня, 15:42
Мераб Двалишвили: «Нельзя драться с опущенными руками, как Прохазка. Рано или поздно вас поймают»
сегодня, 14:54
Блейдс – о бое с Хокитом: «Я считаю, что победил. Судьи неправильно оценили размены в клинче в третьем раунде»
сегодня, 14:24
Мераб Двалишвили: «Царукян не сможет перевести Топурию в партер, с ним даже нет смысла бороться. А в стойке Илия нокаутирует Армана»
сегодня, 13:22
Карлос Пратес: «У нас есть план: я побеждаю Маддалену, Гэрри побеждает Махачева, а затем мы проводим реванш в Бразилии»
сегодня, 12:22
Конор Макгрегор: «Возвращаюсь делать то, что умею – нокаутировать людей и зарабатывать на этом деньги»
сегодня, 11:51Фото
Пауло Коста: «Ульберг выбывает на год, а я должен драться за временный титул с Анкалаевым»
сегодня, 11:38
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем