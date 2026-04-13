ACA 202: Корнилов победил Джонсона, Вартанян задушил Абдуракова, Ибрагимов нокаутировал Мацолу и другие бои

12 апреля в Санкт-Петербурге прошел турнир ACA 202 . В главном событии ивента состоялся поединок в тяжелом весе между Кириллом Корниловым (20-3-1) и Тони Джонсоном (18-11-1). Корнилов победил единогласным решением судей.

В соглавном событии подрались полусредневесы Эдуард Вартанян (28-4) и Узаир Абдураков (20-3-1). Вартанян победил удушающим в третьем раунде.

Другие бои турнира :

● Осимхон Рахмонов (16-5) проиграл Ренату Ондару (16-4) раздельным решением судей;

● Даниил Мацола (7-1) проиграл Хадису Ибрагимову (11-6) техническим нокаутом в первом раунде;

● Асылжан Бакытжанулы (18-7) победил Максима Гришина (35-12-2) единогласным решением судей.

