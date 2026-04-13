  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
19

ACA 202: Корнилов победил Джонсона, Вартанян задушил Абдуракова, Ибрагимов нокаутировал Мацолу и другие бои

12 апреля в Санкт-Петербурге прошел турнир ACA 202. В главном событии ивента состоялся поединок в тяжелом весе между Кириллом Корниловым (20-3-1) и Тони Джонсоном (18-11-1). Корнилов победил единогласным решением судей.

В соглавном событии подрались полусредневесы Эдуард Вартанян (28-4) и Узаир Абдураков (20-3-1). Вартанян победил удушающим в третьем раунде.

Другие бои турнира:

● Осимхон Рахмонов (16-5) проиграл Ренату Ондару (16-4) раздельным решением судей;

● Даниил Мацола (7-1) проиграл Хадису Ибрагимову (11-6) техническим нокаутом в первом раунде;

● Асылжан Бакытжанулы (18-7) победил Максима Гришина (35-12-2) единогласным решением судей.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoЭдуард Вартанян
logoACA
logoМаксим Гришин
logoХадис Ибрагимов
logoMMA
logoКирилл Корнилов
Тони Джонсон
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вартанян легенда, конечно. Вот же уровень.. И огромное сожаление, что из-за своего эго не попробовал себя в UFC. Пошумел бы там очень хорошо, если бы согласился на контендер серию.
Ответ Роман Г.
Ему не 25 уже давно. Дело не столько в эго, сколько в рациональном подходе. В его возрасте и при том, какая карьера у него за плечами, подписываться драться за 7 + 7 без каких-либо гарантий (к тому же, мы видим какую повестку сейчас продвигает UFC) - это, как минимум, наивно.
Эдик, будет тяжело, но верим!
Ответ Серп мой молод.)
Комментарий скрыт
Ответ QAZAQ 81
Поверил? )
Эдик, это было круто!
Забегался и забыв про бои смотрел футбол...
Да, может, и стоило попробовать. Марзуканов, Куниев оттуда попали в UFC. Может, чемпионом в UFC Вартанян и не стал бы, но топ-5 был бы
Читайте новости бокса в любимой соцсети
