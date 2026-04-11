Мераб Двалишвили объяснил поражение от Яна: «Я был слишком сосредоточен»

Мераб Двалишвили объяснил поражение от Яна: я был слишком сосредоточен.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили объяснил поражение от Петра Яна.

«Когда я счастлив и получаю удовольствие, я обычно показываю хорошие результаты. Думаю, именно этого мне и не хватило в последнем поединке с Петром. Я был слишком зажат, слишком сосредоточен. В следующий раз я буду собой», – сказал Двалишвили.

Титульный реванш между Двалишвили и Яном состоялся в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.

Двалишвили – о третьем бое с Яном: «Реалистичный вариант – июль или август»

Двалишвили сломал нос: «Врач сказал, что придется сломать другие кости, если он выправит нос. На заживление уйдет год, а я этого не хочу»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
Проиграл, потому что проиграл!!😂😂
Петру придется вместо дока свернуть ему клюв в другую сторону...
В прошлый раз это был не я, а в следующий буду уже я).
Материалы по теме
Чейл Соннен: «О’Мэлли подерется за временный титул на турнире UFC в Белом доме»
4 апреля, 09:15
Шон О’Мэлли: «Яну не стоит так скоро драться с Мерабом после операции на спине. Ужасная ошибка. Зачем нужен Двалишвили, если есть такой отстойный борец, как я?»
10 февраля, 08:11
Умар Нурмагомедов: «Если Ян и Мераб проведут трилогию, то хотел бы подраться с О’Мэлли в претендентском бою. Но мне трудно поверить, что Шон согласится на это»
9 февраля, 16:59
Рекомендуем
Главные новости
Марка Ханта арестовали в Сиднее по обвинению в домашнем насилии. Он вышел под залог
сегодня, 18:02
Ронда Раузи: «Я хотела подраться с Карано в UFC, но Хантер Кэмпбелл пытался саботировать сделку, а про Джину давал ложную информацию»
сегодня, 17:14
Даррен Тилл: «Сейчас в UFC очень мало суперзвезд. Только Топурия, Чимаев и Махачев»
сегодня, 16:04
Бой Фьюри – Махмудов посмотрели более пяти миллионов зрителей в Великобритании
сегодня, 15:42
Мераб Двалишвили: «Нельзя драться с опущенными руками, как Прохазка. Рано или поздно вас поймают»
сегодня, 14:54
Блейдс – о бое с Хокитом: «Я считаю, что победил. Судьи неправильно оценили размены в клинче в третьем раунде»
сегодня, 14:24
Мераб Двалишвили: «Царукян не сможет перевести Топурию в партер, с ним даже нет смысла бороться. А в стойке Илия нокаутирует Армана»
сегодня, 13:22
Карлос Пратес: «У нас есть план: я побеждаю Маддалену, Гэрри побеждает Махачева, а затем мы проводим реванш в Бразилии»
сегодня, 12:22
Конор Макгрегор: «Возвращаюсь делать то, что умею – нокаутировать людей и зарабатывать на этом деньги»
сегодня, 11:51Фото
Пауло Коста: «Ульберг выбывает на год, а я должен драться за временный титул с Анкалаевым»
сегодня, 11:38
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем