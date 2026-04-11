Мераб Двалишвили объяснил поражение от Яна: я был слишком сосредоточен.

«Когда я счастлив и получаю удовольствие, я обычно показываю хорошие результаты. Думаю, именно этого мне и не хватило в последнем поединке с Петром. Я был слишком зажат, слишком сосредоточен. В следующий раз я буду собой», – сказал Двалишвили.

Титульный реванш между Двалишвили и Яном состоялся в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.

