Мераб Двалишвили объяснил поражение от Яна: «Я был слишком сосредоточен»
Мераб Двалишвили объяснил поражение от Яна: я был слишком сосредоточен.
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили объяснил поражение от Петра Яна.
«Когда я счастлив и получаю удовольствие, я обычно показываю хорошие результаты. Думаю, именно этого мне и не хватило в последнем поединке с Петром. Я был слишком зажат, слишком сосредоточен. В следующий раз я буду собой», – сказал Двалишвили.
Титульный реванш между Двалишвили и Яном состоялся в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
Проиграл, потому что проиграл!!😂😂
Петру придется вместо дока свернуть ему клюв в другую сторону...
В прошлый раз это был не я, а в следующий буду уже я).
