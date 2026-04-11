Джон Джонс: я повесил перчатки на гвоздь, теперь занимаюсь бизнесом.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс подтвердил, что завершил спортивную карьеру.

«Я повесил перчатки на гвоздь. Сейчас я отдыхаю. Раньше был боец Джон Джонс, а теперь есть бизнесмен Джон Джонс. Просто занимаюсь бизнесом», – сказал Джонс.

Последний бой Джонса состоялся в ноябре 2024-го – тогда он победил техническим нокаутом Стипе Миочича. Его профессиональный рекорд – 28-1-0.

