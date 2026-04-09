Уиттакер – о бое с Анкалаевым: «Не думаю, что это произойдет»

Уиттакер опроверг слухи о бое с Анкалаевым.

Экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер прокомментировал слухи о возможном поединке против Магомеда Анкалаева .

«Я не думаю, что это произойдет. Мы оба объявили, что готовимся к поединку, и наши сроки совпадают, но это не значит, что меня ждет бой с ним. Вряд ли я зайду в полутяжелый вес именно через Анкалаева», – сказал Уиттакер.

Ранее Анкалаев написал , что проведет следующий бой в июле.

