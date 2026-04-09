Тайсон Фьюри: «Сказал команде: «Если я хотя бы на 10% буду так же плох, как Уайлдер и Чисора, застрелите меня»

Фьюри огорчился после боя Чисора – Уайлдер.

Тайсон Фьюри поделился эмоциями от просмотра боя Дерека Чисоры и Деонтея Уайлдера .

«Мне было тяжело на это смотреть. Это было грустно, я никогда в жизни не видел, чтобы двое мужчин так сильно опустились, как эти двое.

И я подумал: неужели я следующий? Это я? Поэтому я сказал команде: «Если я хотя бы на 10% буду так же плох, как эти парни в бою, выведите меня на поле и застрелите», – сказал Фьюри.

Уайлдер победил Чисору раздельным решением судей в Лондоне.

Уайлдер признался Чисоре в любви – и сразу вышвырнул с ринга