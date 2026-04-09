  Тайсон Фьюри: «Сказал команде: «Если я хотя бы на 10% буду так же плох, как Уайлдер и Чисора, застрелите меня»
Тайсон Фьюри: «Сказал команде: «Если я хотя бы на 10% буду так же плох, как Уайлдер и Чисора, застрелите меня»

Фьюри огорчился после боя Чисора – Уайлдер.

Тайсон Фьюри поделился эмоциями от просмотра боя Дерека Чисоры и Деонтея Уайлдера.

«Мне было тяжело на это смотреть. Это было грустно, я никогда в жизни не видел, чтобы двое мужчин так сильно опустились, как эти двое.

И я подумал: неужели я следующий? Это я? Поэтому я сказал команде: «Если я хотя бы на 10% буду так же плох, как эти парни в бою, выведите меня на поле и застрелите», – сказал Фьюри.

Уайлдер победил Чисору раздельным решением судей в Лондоне.

Уайлдер признался Чисоре в любви – и сразу вышвырнул с ринга

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Talksport
А что потом было дядушка Фьюри ?Расстреляли меня внучок , расстреляли )
Против Нганну был)
Ой, не зарекайся!
Против Нганну был даже хуже
Материалы по теме
Тайсон Фьюри: «Бой с Джошуа должен был состояться много раз за последние 10 лет, но постоянно что-то случалось. Нужно организовать этот бой как можно быстрее»
9 апреля, 08:30
«Пусть продолжает жить с пластиковыми друзьями». Фьюри ушел от отца – раскол года в боксе
7 апреля, 15:00
Уайлдер признался Чисоре в любви – и сразу вышвырнул с ринга
7 апреля, 12:25
ACA 202: Корнилов против Джонсона, Вартанян – Абдураков и другие бои
сегодня, 10:45
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивсон подписал контракт с UFC. Он дебютирует в июле на UFC 329
сегодня, 10:44
Уайт – об анонсе боя Хокит – Льюис в Белом доме: «Трамп посмотрел на меня и спросил: «Почему Деррика нет в карде?» И мы добавили его туда немедленно»
сегодня, 10:21
Махачева ограбили в Италии: «Остался паспорт, кошелек и коврик. Бутсы Кварацхелии с матча против «Ливерпуля» – самое ценное, что было в чемодане»
сегодня, 09:59Фото
Магомед Анкалаев: «Прохазка продолжал бить Ульберга по ногам. Он не проявил к нему никакой пощады. Фальшивка»
сегодня, 07:51
Иржи Прохазка: «До сих пор не могу понять идиотскую жалость, которая стоила поединка. Хочу реванш, потому что это был мой бой»
сегодня, 07:42
Трамп – Косте на UFC 327: «Ты красивый парень. Мог бы стать моделью. Отлично выглядишь»
сегодня, 07:32Видео
Пауло Коста: «Побил второго россиянина подряд. Надеюсь, что следующим станет чеченский деликатес. Не думаю, что у него есть яйца для боя со мной в полутяжах»
сегодня, 07:08
Магомед Анкалаев: «Прохазку нокаутировали в трех из последних шести боев. Я больше не хочу видеть его имя в заглавной афише, хватит»
сегодня, 06:12
Кормье – о поражении Прохазки: «Иржи придется жить с этим. Это ужасно»
сегодня, 05:28
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем