Тайсон Фьюри: «Сказал команде: «Если я хотя бы на 10% буду так же плох, как Уайлдер и Чисора, застрелите меня»
Фьюри огорчился после боя Чисора – Уайлдер.
Тайсон Фьюри поделился эмоциями от просмотра боя Дерека Чисоры и Деонтея Уайлдера.
«Мне было тяжело на это смотреть. Это было грустно, я никогда в жизни не видел, чтобы двое мужчин так сильно опустились, как эти двое.
И я подумал: неужели я следующий? Это я? Поэтому я сказал команде: «Если я хотя бы на 10% буду так же плох, как эти парни в бою, выведите меня на поле и застрелите», – сказал Фьюри.
Уайлдер победил Чисору раздельным решением судей в Лондоне.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Talksport
А что потом было дядушка Фьюри ?Расстреляли меня внучок , расстреляли )
Против Нганну был)
Ой, не зарекайся!
Против Нганну был даже хуже
