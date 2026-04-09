Азамат Мурзаканов: «Я буду близок к титульному бою, если выиграю у Косты»

Мурзаканов считает, что подерется за титул, если побьет Косту.

Азамат Мурзаканов сказал, что победа над Пауло Костой на UFC 327 приблизит его к титульному бою.

«Думаю, я близок. Все зависит от этого боя. Если все пойдет по плану, я буду очень близок к титульному бою», – сказал Мурзаканов.

Мурзаканов (16-0) подерется с Костой (15-4) на UFC 327 12 апреля.

Пауло Коста: «Мне нравится драться с русскими – они жесткие, как бразильцы»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
Будет круто если в ближайшие пару лет к отряду чемпионов с Кавказа присоединятся арменин,адыг и ингуш.
Возможно после победы могут устроить бой с Анкалаевым к сожалению , так юфс сольют проигравшего из титульнка , а-ля как было с Волковым против Павловича..
Возможно после победы могут устроить бой с Анкалаевым к сожалению , так юфс сольют проигравшего из титульнка , а-ля как было с Волковым против Павловича..
Да им лишь бы Анкалаева слить. А Азамат как боец ЮФС максимально подходит. Уже собрал кучу хайлайтов, по английски шпарит, трешток приемлемый и т.д
Да им лишь бы Анкалаева слить. А Азамат как боец ЮФС максимально подходит. Уже собрал кучу хайлайтов, по английски шпарит, трешток приемлемый и т.д
Про Английский ты загнул конечно
Он и по-русски с трудом говорит
У Косты на удивление очень быстро прошел пик,буквально в 30-32.
Либо просто пропала мотивация и тренировки только на физуху.
Материалы по теме
Календарь боев в MMA и боксе в апреле-2026
10 апреля, 06:30
Пауло Коста: «Мне нравится драться с русскими – они жесткие, как бразильцы»
9 апреля, 11:29
Азамат Мурзаканов: «Если наберу 100 тысяч подписчиков до боя с Костой, выйду с бразильским флагом»
8 апреля, 08:50
Рекомендуем
Главные новости
Объявлен реванш Анатолия Малыхина и Умара Кейна. Бой пройдет 15 мая в Бангкоке
48 минут назад
Тайсон Фьюри: «Мне не интересен бой с Дюбуа или Итаумой. Хочу драться с Джошуа!»
сегодня, 14:37
Тренер Махмудова: «Арсланбек в бою с Фьюри сделал все, что мог. Тайсон технически перешел на другой уровень»
сегодня, 13:02
ACA 202: Корнилов против Джонсона, Вартанян – Абдураков и другие бои
сегодня, 10:45
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивсон подписал контракт с UFC. Он дебютирует в июле на UFC 329
сегодня, 10:44
Уайт – об анонсе боя Хокит – Льюис в Белом доме: «Трамп посмотрел на меня и спросил: «Почему Деррика нет в карде?» И мы добавили его туда немедленно»
сегодня, 10:21
Махачева ограбили в Италии: «Остался паспорт, кошелек и коврик. Бутсы Кварацхелии с матча против «Ливерпуля» – самое ценное, что было в чемодане»
сегодня, 09:59Фото
Магомед Анкалаев: «Прохазка продолжал бить Ульберга по ногам. Он не проявил к нему никакой пощады. Фальшивка»
сегодня, 07:51
Иржи Прохазка: «До сих пор не могу понять идиотскую жалость, которая стоила поединка. Хочу реванш, потому что это был мой бой»
сегодня, 07:42
Трамп – Косте на UFC 327: «Ты красивый парень. Мог бы стать моделью. Отлично выглядишь»
сегодня, 07:32Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем