Азамат Мурзаканов: «Я буду близок к титульному бою, если выиграю у Косты»

Мурзаканов считает, что подерется за титул, если побьет Косту.

Азамат Мурзаканов сказал, что победа над Пауло Костой на UFC 327 приблизит его к титульному бою.

«Думаю, я близок. Все зависит от этого боя. Если все пойдет по плану, я буду очень близок к титульному бою», – сказал Мурзаканов.

Мурзаканов (16-0) подерется с Костой (15-4) на UFC 327 12 апреля.

