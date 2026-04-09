Царукян хочет провести второй бой с Оливейрой: «Ему не подходит пояс BMF»
«У Оливейры есть имя. Мы уже дрались, и я побил его. Теперь у него есть пояс BMF. Но этот пояс ему не подходит, так что мне нужно его забрать», – сказал Царукян.
Царукян победил Оливейру раздельным решением судей на турнире UFC 300 в 2024 году.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Kick
Так то интересный был бы бой
Так он и был, два года назад
Риск
Опять 5 раундов скучной борьбы
Ахах побил он его. Балабол армянский еле выжил
