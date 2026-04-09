Тайсон Фьюри: «Отец хотел, чтобы я завершил карьеру еще шесть лет назад»

Фьюри рассказал об отношениях с отцом.

«Мой отец хочет лучшего для сына – он хотел, чтобы я завершил карьеру еще шесть лет назад, после второго боя с Уайлдером. Возможно, мне стоило это сделать, а возможно – нет.

Эта обеспокоенность исходит от отца – от семьи, от родного человека. Для него нет никакой финансовой выгоды от моих боев – это не имеет значения. А для меня это все. Это все, чем я всегда занимался, это то, что я люблю делать, и это то, что я буду продолжать делать, пока не достигну того, чего хочу», – сказал Фьюри.

Фьюри проведет следующий бой 11 апреля против Арсланбека Махмудова. Джошуа последний раз дрался в декабре прошлого года, нокаутировав Джейка Пола.

