Пауло Коста: «Мне нравится драться с русскими – они жесткие, как бразильцы»

Пауло Коста рассказал о предстоящем бое с Азаматом Мурзакановым.

«Я дерусь в полутяжелом весе не потому, что не могу сделать 84 кг. Я просто увидел хорошую возможность выступить в полутяжелом весе и подумал: «Почему бы и нет?» Я могу драться в обеих весовых категориях одновременно и быть претендентом в каждой из них.

Мне нравится драться с россиянами. Они жесткие, как и бразильцы, но я собираюсь его победить. Думаю, победитель этого боя окажется в очень хорошей позиции и станет следующим претендентом на титул», – сказал Коста.

Мурзаканов (16-0) подерется с Костой (15-4) на UFC 327 12 апреля.

