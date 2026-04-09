Пауло Коста: «Мне нравится драться с русскими – они жесткие, как бразильцы»
Коста рассказал о бое с Мурзакановым.
Пауло Коста рассказал о предстоящем бое с Азаматом Мурзакановым.
«Я дерусь в полутяжелом весе не потому, что не могу сделать 84 кг. Я просто увидел хорошую возможность выступить в полутяжелом весе и подумал: «Почему бы и нет?» Я могу драться в обеих весовых категориях одновременно и быть претендентом в каждой из них.
Мне нравится драться с россиянами. Они жесткие, как и бразильцы, но я собираюсь его победить. Думаю, победитель этого боя окажется в очень хорошей позиции и станет следующим претендентом на титул», – сказал Коста.
Мурзаканов (16-0) подерется с Костой (15-4) на UFC 327 12 апреля.
Азамат Мурзаканов: «Если наберу 100 тысяч подписчиков до боя с Костой, выйду с бразильским флагом»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
19 комментариев
Так Мурзаканов не русский. Он россиянин.
Он и то, и другое. Как и все в этой стране. Поднимать темы каких-то там этничностей в бывшей империи - моветон, мы уже как государственное образование переросли этот этап.
Ну, фиг знает, в каком месте мы переросли. Есть ли вопрос, который мусолится активнее этого в любой непонятной ситуации? Опять же, если Мурзаканову или его соотечественникам так этого хочется, то почему бы не признавать за ним его этническую идентичность? Его право так-то. Понятное дело, что для Косты это вообще не означает ничего и он, скорее всего, не в курсе этих тонкостей, но здесь, среди своих, мы прям вообще ни разу ничего не переросли, и наша российская бытовая практика это показывает исключительно точно.
