Дональд Трамп посетит UFC 327 в Майами
Президент США Дональд Трамп посетит турнир UFC 327 в Майами.
Об этом сообщил прехидент UFC Дана Уайт. Турнир пройдет в ночь на 12 апреля. В главном событии Иржи Прохазка и Карлос Ульберг подерутся за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.
Дана Уайт: «Ничто не сможет помешать провести турнир в Белом доме. Исключение – молния»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Adin Live
Опять мир установил во всем мире, теперь можно и поразвлечься 🤣
"Главное, чтобы он не вел себя как маньяк на турнирах" (с) Дана Уайт
Освистают его думаю. Миротворца.
