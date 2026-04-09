Дональд Трамп посетит UFC 327 в Майами

Президент США Дональд Трамп посетит турнир UFC 327 в Майами.

Об этом сообщил прехидент UFC Дана Уайт. Турнир пройдет в ночь на 12 апреля. В главном событии Иржи Прохазка и Карлос Ульберг подерутся за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Дана Уайт: «Ничто не сможет помешать провести турнир в Белом доме. Исключение – молния»