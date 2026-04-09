Арман Царукян: «Трачу в месяц около $500-700 тысяч»

Царукян сказал, сколько денег тратит.

Арман Царукян рассказал, сколько денег тратит за месяц.

«Не знаю, но, вероятно, около $500-700 тысяч долларов. Каждый месяц покупаю часы после соревнований по борьбе или грэпплингу. Но одни часы стоят, если уж на то пошло, около $250 тысяч», – сказал Царукян.

Царукян в последний раз дрался в ноябре, когда победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде.

Уайт – о Царукяне: «Мне нравится, что он остается активным, светится на публике. Главное, чтобы он не вел себя как маньяк на турнирах»