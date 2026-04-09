Дана Уайт: «Ничто не сможет помешать провести турнир в Белом доме. Исключение – молния»

Уайт рассказал о возможной проблеме на турнире в Белом доме.

Дана Уайт рассказал, что может помешать проведению турнира UFC в Белом доме.

«Даже если во время турнира пойдет снег, мы все равно проведем бои. Ничто не сможет помешать провести шоу в эту ночь. Может пойти дождь, может случиться что угодно…

Исключение – молния. Это единственное, что заставит нас остановиться. Мы подождем, пока она пройдет, и потом проведем оставшиеся бои», – сказал Уайт.

Турнир UFC Freedom 250 на территории Белого дома состоится 14 июня. В главном событии Илия Топурия и Джастин Гейджи проведут поединок за пояс легкого дивизиона. Соглавным боем станет бой за временный пояс тяжелого дивизиона между Алексом Перейрой и Сирилом Ганом.

Уайт опроверг слова Махачева о срыве боя с Топурией из-за гонорара Илии: «Это неправда»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Adin Live
Будет ли это прорыв или лажа, юфс в Белом доме войдет в историю
Ответ Nateagle85
Будет ли это прорыв или лажа, юфс в Белом доме войдет в историю
Любой прошедший турнир уже история
Материалы по теме
Уайт – о Царукяне: «Мне нравится, что он остается активным, светится на публике. Главное, чтобы он не вел себя как маньяк на турнирах»
9 апреля, 07:56
Уайт опроверг слова Махачева о срыве боя с Топурией из-за гонорара Илии: «Это неправда»
9 апреля, 06:56
Дана Уайт: «Я вышел из переговоров по контрактам бойцов UFC»
6 апреля, 08:14
Рекомендуем
Главные новости
Объявлен реванш Анатолия Малыхина и Умара Кейна. Бой пройдет 15 мая в Бангкоке
48 минут назад
Тайсон Фьюри: «Мне не интересен бой с Дюбуа или Итаумой. Хочу драться с Джошуа!»
сегодня, 14:37
Тренер Махмудова: «Арсланбек в бою с Фьюри сделал все, что мог. Тайсон технически перешел на другой уровень»
сегодня, 13:02
ACA 202: Корнилов против Джонсона, Вартанян – Абдураков и другие бои
сегодня, 10:45
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивсон подписал контракт с UFC. Он дебютирует в июле на UFC 329
сегодня, 10:44
Уайт – об анонсе боя Хокит – Льюис в Белом доме: «Трамп посмотрел на меня и спросил: «Почему Деррика нет в карде?» И мы добавили его туда немедленно»
сегодня, 10:21
Махачева ограбили в Италии: «Остался паспорт, кошелек и коврик. Бутсы Кварацхелии с матча против «Ливерпуля» – самое ценное, что было в чемодане»
сегодня, 09:59Фото
Магомед Анкалаев: «Прохазка продолжал бить Ульберга по ногам. Он не проявил к нему никакой пощады. Фальшивка»
сегодня, 07:51
Иржи Прохазка: «До сих пор не могу понять идиотскую жалость, которая стоила поединка. Хочу реванш, потому что это был мой бой»
сегодня, 07:42
Трамп – Косте на UFC 327: «Ты красивый парень. Мог бы стать моделью. Отлично выглядишь»
сегодня, 07:32Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем