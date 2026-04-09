Дана Уайт: «Ничто не сможет помешать провести турнир в Белом доме. Исключение – молния»
Дана Уайт рассказал, что может помешать проведению турнира UFC в Белом доме.
«Даже если во время турнира пойдет снег, мы все равно проведем бои. Ничто не сможет помешать провести шоу в эту ночь. Может пойти дождь, может случиться что угодно…
Исключение – молния. Это единственное, что заставит нас остановиться. Мы подождем, пока она пройдет, и потом проведем оставшиеся бои», – сказал Уайт.
Турнир UFC Freedom 250 на территории Белого дома состоится 14 июня. В главном событии Илия Топурия и Джастин Гейджи проведут поединок за пояс легкого дивизиона. Соглавным боем станет бой за временный пояс тяжелого дивизиона между Алексом Перейрой и Сирилом Ганом.
Уайт опроверг слова Махачева о срыве боя с Топурией из-за гонорара Илии: «Это неправда»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Adin Live
Будет ли это прорыв или лажа, юфс в Белом доме войдет в историю
Любой прошедший турнир уже история
