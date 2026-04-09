Дана Уайт: «Ничто не сможет помешать провести турнир в Белом доме. Исключение – молния»

Уайт рассказал о возможной проблеме на турнире в Белом доме.

«Даже если во время турнира пойдет снег, мы все равно проведем бои. Ничто не сможет помешать провести шоу в эту ночь. Может пойти дождь, может случиться что угодно…

Исключение – молния. Это единственное, что заставит нас остановиться. Мы подождем, пока она пройдет, и потом проведем оставшиеся бои», – сказал Уайт.

Турнир UFC Freedom 250 на территории Белого дома состоится 14 июня. В главном событии Илия Топурия и Джастин Гейджи проведут поединок за пояс легкого дивизиона. Соглавным боем станет бой за временный пояс тяжелого дивизиона между Алексом Перейрой и Сирилом Ганом.

