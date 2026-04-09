Мама Топурии: «Собиралась выложить пост, что Илия будет драться с Махачевым, но потом нам сказали, что Ислам травмирован. А теперь они говорят, что Илия запросил слишком большой гонорар»

Мама Илии Топурии Инга высказалась о ситуации с возможным боем против Ислама Махачева .

«Мы были счастливы в те дни. Я уже собиралась выложить пост о том, что Илия будет драться с Махачевым, но потом нам сказали, что Ислам травмирован и бой отменяется.

А теперь они говорят, что Илия запросил слишком большой гонорар. О боже, Али! Боже мой, Ислам», – написала Топурия.

Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии UFC Freedom. Турнир состоится в Белом доме 14 июня.

Менеджер Топурии: «Мы отказались и от Гейджи, и от Махачева. Потом в UFC согласились на наши условия, а мы выбрали Ислама, но у него вдруг обнаружилась травма»