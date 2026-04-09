23

Мама Топурии: «Собиралась выложить пост, что Илия будет драться с Махачевым, но потом нам сказали, что Ислам травмирован. А теперь они говорят, что Илия запросил слишком большой гонорар»

Мама Илии Топурии Инга высказалась о ситуации с возможным боем против Ислама Махачева.

«Мы были счастливы в те дни. Я уже собиралась выложить пост о том, что Илия будет драться с Махачевым, но потом нам сказали, что Ислам травмирован и бой отменяется.

А теперь они говорят, что Илия запросил слишком большой гонорар. О боже, Али! Боже мой, Ислам», – написала Топурия.

Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии UFC Freedom. Турнир состоится в Белом доме 14 июня.

Менеджер Топурии: «Мы отказались и от Гейджи, и от Махачева. Потом в UFC согласились на наши условия, а мы выбрали Ислама, но у него вдруг обнаружилась травма»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Pros Pick
Илюша уже и маму подтянул 💪‼️
Вспоминается фильм "Мимино" :
"— Слушай, я русский язык не хорошо знаю… Он пошёл туалет, а Валико постучил дверь и сказал — что тоже… хочет… Такие вопросы задаёте, что неудобно отвечать… даже…" 😂
блец, а ты хорош))

А еще вот это:
- В Москве есть станция метро, называется именем Багратиони. Когда я её проезжаю, у меня в глазах всегда появляются слёзы - это слёзы гордости. Я горжусь, что этот великий полководец - мой соотечественник. И сейчас...
"Слушай, говорит, кто он такой этот потерпевший, куда он пошëл, я его говорит, первый раз вижу"
У Ислама сейчас стойкое ощущение, что он наступил в какое-то испанское г:*но. Вся масса - это собственно сам Илия, а брызги - это его родственники, тренеры и друзья.

Прошу прощения за метафору -))
"Мамой клянусь"
Так и было вот и брат может подтвердить 🤣🤣🤣
Считаю, что последнюю точку в данном вопросе всё-таки должна прставить бабушка нашего испанского героя 🤔
я бы еще его бывшую послушал. На крайняк - бывшую Бивола, ей точно будет что сказать
Ну, мам, ну скажи им

ахахаха
Мама, папа, брат, сват.. как бы там ни было, а по факту, Илия в главном бою вечера, на юбилейном турнире ufc, в белом доме, а Ислам на пастбище. Выводы делайте сами
Ну вот и тяжелая артиллерия подъехала.😀
- Да, но что скажет папа?
- Папа? А что папа? Ну, я полетел! - (Карлсон)
