Мама Топурии: «Собиралась выложить пост, что Илия будет драться с Махачевым, но потом нам сказали, что Ислам травмирован. А теперь они говорят, что Илия запросил слишком большой гонорар»
Мама Топурии высказалась о бое с Махачевым.
Мама Илии Топурии Инга высказалась о ситуации с возможным боем против Ислама Махачева.
«Мы были счастливы в те дни. Я уже собиралась выложить пост о том, что Илия будет драться с Махачевым, но потом нам сказали, что Ислам травмирован и бой отменяется.
А теперь они говорят, что Илия запросил слишком большой гонорар. О боже, Али! Боже мой, Ислам», – написала Топурия.
Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии UFC Freedom. Турнир состоится в Белом доме 14 июня.
Менеджер Топурии: «Мы отказались и от Гейджи, и от Махачева. Потом в UFC согласились на наши условия, а мы выбрали Ислама, но у него вдруг обнаружилась травма»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Pros Pick
