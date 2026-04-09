Уайт – о Царукяне: «Мне нравится, что он остается активным, светится на публике. Главное, чтобы он не вел себя как маньяк на турнирах»
«Мне нравится то, что Арман делает. Он остается активным, светится на публике.
Посмотрим, что будет с Арманом. Главное, чтобы он не вел себя как маньяк, когда появляется на турнирах», – сказал Уайт.
Царукян в последний раз дрался в ноябре, когда победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде.
Уайт опроверг слова Махачева о срыве боя с Топурией из-за гонорара Илии: «Это неправда»
Арман Царукян: «Махачев завершит карьеру через два боя, а я возьму этот спорт под свой контроль»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Adin Live
Есть такой напиток - Арманьяк.
Арман идеальный кандидат на пояс бмф
