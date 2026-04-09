Арман Царукян: «Махачев завершит карьеру через два боя, а я возьму этот спорт под свой контроль»

Царукян хочет стать главной звездой UFC после ухода Махачева.

Арман Царукян считает, что Ислам Махачев скоро завершит карьеру в ММА.

«Он завершит карьеру через два боя. Один-два боя, и все. Через год я возьму этот спорт под свой контроль», – сказал Царукян.

Царукян в последний раз дрался в ноябре, когда победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде.

