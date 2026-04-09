Уайт опроверг слова Махачева о срыве боя с Топурией из-за гонорара Илии: «Это неправда»

Президент UFC Дана Уайт опроверг слова Ислама Махачева о срыве боя с Илией Топурией в Белом доме.

Ранее Махачев заявил, что Топурия отказался с ним драться из-за маленького гонорара.

«Нет, это неправда», – сказал Уайт.

Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии UFC Freedom. Турнир состоится в Белом доме 14 июня.

Менеджер Топурии: «Мы отказались и от Гейджи, и от Махачева. Потом в UFC согласились на наши условия, а мы выбрали Ислама, но у него вдруг обнаружилась травма»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Adin Live
Ахахах у местных уже и Дана врет , только дельфину и его стороне можно верить, там правда оказывается
Ответ Жизнь Бичары
Ахахах у местных уже и Дана врет , только дельфину и его стороне можно верить, там правда оказывается
Ты что? Дана никогда не врет!
Ответ Жизнь Бичары
Ахахах у местных уже и Дана врет , только дельфину и его стороне можно верить, там правда оказывается
Конечно, врет. Ведь первым про отказ из-за денег сказал менеджер Топурии.
Так кто в итоге звездит то???
Ответ DelPiero1010
Так кто в итоге звездит то???
Все.
Такое ощущение, что в ходе переговоров, лысый назвездел и первому и второму. Мерзопакостный дэна
Почему все хейтят Илию? Да он ведет себя вызывающе, но при этом никогда балаболом не был.
Ответ Сергей Скляров
Почему все хейтят Илию? Да он ведет себя вызывающе, но при этом никогда балаболом не был.
как минимум его слова про Ислама, что он уходит от боя, перейдя в другую весовую, хотя сам так же ушёл от Мовсара+как он получил титульник в новой весовой, хотя сам говорил параметры по которым должны получить титульник Мовсар
Ответ фахитос
как минимум его слова про Ислама, что он уходит от боя, перейдя в другую весовую, хотя сам так же ушёл от Мовсара+как он получил титульник в новой весовой, хотя сам говорил параметры по которым должны получить титульник Мовсар
Бред полный пишешь
Топурия взял титул в полулегком , защитил его , перешёл в легкий также взял там пояс теперь будет проводить защиту, тем временем Евлоев так и не получил бой за титул
Дана Хамилион Уайт.
Не верю и никогда не поверю, что бойцу из России предлагали бой в белом доме.
