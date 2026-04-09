Уайт опроверг слова Махачева о срыве боя с Топурией из-за гонорара Илии: «Это неправда»

Президент UFC Дана Уайт опроверг слова Ислама Махачева о срыве боя с Илией Топурией в Белом доме.

Ранее Махачев заявил , что Топурия отказался с ним драться из-за маленького гонорара.

«Нет, это неправда», – сказал Уайт.

Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии UFC Freedom. Турнир состоится в Белом доме 14 июня.

Менеджер Топурии: «Мы отказались и от Гейджи, и от Махачева. Потом в UFC согласились на наши условия, а мы выбрали Ислама, но у него вдруг обнаружилась травма»