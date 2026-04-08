Пакьяо – о возможном срыве боя с Мейвезером: «Если он это сделает, у него будет много проблем с Netflix»

Пакьяо высказался о возможном срыве боя с Мейвезером.

Мэнни Пакьяо не считает, что его реванш с Флойдом Мейвезером сорвется.

«У него нет причин отменять бой. Если он это сделает, будет много проблем от Netflix.

Вот почему перед этим боем я убедился, что он первым подписал контракт. Основываясь на прошлом опыте», – сказал Пакьяо.

Ранее Флойд заявил, что у реванша будет формат выставочного поединка. Журналист и инсайдер Майк Коппинджер сообщил , что комментарии Мейвезера противоречат условиям соглашения и официальному анонсу Netflix.

