Пакьяо – о возможном срыве боя с Мейвезером: «Если он это сделает, у него будет много проблем с Netflix»
Пакьяо высказался о возможном срыве боя с Мейвезером.
Мэнни Пакьяо не считает, что его реванш с Флойдом Мейвезером сорвется.
«У него нет причин отменять бой. Если он это сделает, будет много проблем от Netflix.
Вот почему перед этим боем я убедился, что он первым подписал контракт. Основываясь на прошлом опыте», – сказал Пакьяо.
Ранее Флойд заявил, что у реванша будет формат выставочного поединка. Журналист и инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что комментарии Мейвезера противоречат условиям соглашения и официальному анонсу Netflix.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: BoxingScene
Игры разума от Мэя?
