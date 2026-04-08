Менеджер Топурии: «Мы отказались и от Гейджи, и от Махачева. Потом в UFC согласились на наши условия, а мы выбрали Ислама, но у него вдруг обнаружилась травма»
Менеджер Топурии снова прояснил ситуацию о бое с Махачевым.
Малки Кава, менеджер Илии Топурии, прокомментировал слова Ислама Махачева о срыве поединка в Белом доме.
«Не буду врать: сначала мы отказались от Гейджи и Махачева. После этого в UFC замолчали. Но когда они вернулись и согласились на наши условия, а мы выбрали Ислама, то у него вдруг обнаружилась травма.
Кто бы ни вел аккаунт Махачева, хватит нести чушь. После турнира в Белом доме мы продолжим искать этот бой. И те деньги, которые с этим связаны», – написал Кава.
Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии UFC Freedom. Турнир состоится в Белом доме 14 июня.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Малки Кавы
В твитте по ссылке нет таких слов. Там написано, что отклонили первое предложение по деньгам, после чего UFC отморозились. А когда по бабкам договорились, то уже всплыла травма Махачева
>Manager Malki Kawa says they said ’No’ to the money that was offered for the Islam Makhachev fight
>we actually said no to both, because the numbers were too low
Кава пишет, что оказались от "the money that was offered", а не от боя, и это очевидно, если видеть цепочку сообщений