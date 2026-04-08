  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  Менеджер Топурии: «Мы отказались и от Гейджи, и от Махачева. Потом в UFC согласились на наши условия, а мы выбрали Ислама, но у него вдруг обнаружилась травма»
14

Менеджер Топурии: «Мы отказались и от Гейджи, и от Махачева. Потом в UFC согласились на наши условия, а мы выбрали Ислама, но у него вдруг обнаружилась травма»

Менеджер Топурии снова прояснил ситуацию о бое с Махачевым.

Малки Кава, менеджер Илии Топурии, прокомментировал слова Ислама Махачева о срыве поединка в Белом доме.

«Не буду врать: сначала мы отказались от Гейджи и Махачева. После этого в UFC замолчали. Но когда они вернулись и согласились на наши условия, а мы выбрали Ислама, то у него вдруг обнаружилась травма.

Кто бы ни вел аккаунт Махачева, хватит нести чушь. После турнира в Белом доме мы продолжим искать этот бой. И те деньги, которые с этим связаны», – написал Кава.

Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии UFC Freedom. Турнир состоится в Белом доме 14 июня.

Топурия узнал о срыве поединка с Махачевым за несколько часов до анонса карда UFC Freedom: «Ложился спать, зная, что меня ждет бой с Исламом»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Малки Кавы
logoИслам Махачев
logoUFC
logoMMA
logoИлия Топурия
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С каждым высказыванием все глубже и глубже. Уж лучше бы молчал.
Оправдывается уже за Топурию
Как же это жалко звучит.
>"Не буду врать: сначала мы отказались от Гейджи и Махачева."
В твитте по ссылке нет таких слов. Там написано, что отклонили первое предложение по деньгам, после чего UFC отморозились. А когда по бабкам договорились, то уже всплыла травма Махачева
Ответ feanor
В твитте по ссылке нет таких слов. Там написано, что отклонили первое предложение по деньгам, после чего UFC отморозились. А когда по бабкам договорились, то уже всплыла травма Махачева
Есть слова "мы отказались от обоих"
Ответ murt.uz
Есть слова "мы отказались от обоих"
От обоих чего? Боев? Денег? Носок?
>Manager Malki Kawa says they said ’No’ to the money that was offered for the Islam Makhachev fight
>we actually said no to both, because the numbers were too low
Кава пишет, что оказались от "the money that was offered", а не от боя, и это очевидно, если видеть цепочку сообщений
"А ещё мне только вчера дали инструкцию что и как говорить" - добавил Кава
Ответ Cyle Rayner
лол
очень кратко и чётко
Над эвоком уже весь мир смеётся, от Британии до Латинской Америкой.
Каждый день новая версия
Похоже на правду , про трамву уже не один раз дана и юфс говорят, странно что ислам не опровергал если не так все
Читайте новости бокса в любимой соцсети
