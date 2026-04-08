Менеджер Топурии: «Мы отказались и от Гейджи, и от Махачева. Потом в UFC согласились на наши условия, а мы выбрали Ислама, но у него вдруг обнаружилась травма»

Менеджер Топурии снова прояснил ситуацию о бое с Махачевым.

Малки Кава, менеджер Илии Топурии , прокомментировал слова Ислама Махачева о срыве поединка в Белом доме.

«Не буду врать: сначала мы отказались от Гейджи и Махачева. После этого в UFC замолчали. Но когда они вернулись и согласились на наши условия, а мы выбрали Ислама, то у него вдруг обнаружилась травма.

Кто бы ни вел аккаунт Махачева, хватит нести чушь. После турнира в Белом доме мы продолжим искать этот бой. И те деньги, которые с этим связаны», – написал Кава.

Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии UFC Freedom. Турнир состоится в Белом доме 14 июня.

