Джонни Уокер перейдет в тяжелый вес: «Я спарринговал с Нганну, спокойно с ним работал.

Джонни Уокер сообщил, что перейдет в тяжелый вес.

«Я думаю об этом, потому что диета дается тяжело. Если появится возможность, например, отменится бой в тяжелом весе, я готов выйти на замену. Я тренировался с Фрэнсисом Нганну , спарринговал с ним. Даже находясь на диете и имея разницу в весе примерно в 20 кг, я все равно спокойно с ним работал.

В тяжелом весе я чувствовал бы себя намного лучше, потому что на диете я не могу нормально тренироваться. У меня кружится голова, мало энергии из-за нехватки углеводов», – сказал Уокер.

Уокер подерется с Домиником Рейесом 12 апреля на UFC 327. В августе 2025-го Уокер техническим нокаутом победил Чжана Миньяна.

