Джонни Уокер перейдет в тяжелый вес: «Я спарринговал с Нганну, спокойно с ним работал.

«Я думаю об этом, потому что диета дается тяжело. Если появится возможность, например, отменится бой в тяжелом весе, я готов выйти на замену. Я тренировался с Фрэнсисом Нганну, спарринговал с ним. Даже находясь на диете и имея разницу в весе примерно в 20 кг, я все равно спокойно с ним работал. 

В тяжелом весе я чувствовал бы себя намного лучше, потому что на диете я не могу нормально тренироваться. У меня кружится голова, мало энергии из-за нехватки углеводов», – сказал Уокер.

Уокер подерется с Домиником Рейесом 12 апреля на UFC 327. В августе 2025-го Уокер техническим нокаутом победил Чжана Миньяна. 

Доминик и Джонни это очень интересный бой.Но в тежолом весе ему ничегне светит.
Да ладно, давно с ростером тяжей ознакамливались? Уокер там вполне претендентом может стать. Там перед топ-5 одни бомжи
Конкретно Джонни вполне себе светит ХТЭ.

Я думал после Анкалаева он подуспокоится, страшно было смотреть. Ан нет, уверенность в себе наполняет его паруса.
Если Нганну захочет, он может отспарринговать даже с ребенком. Дядя-то с головой на плечах и добрый. Ты в клетку против него с рефери выйди, с тебя там все иллюзии быстро слетят.
В тяжелом весе этого добряка могут похоронить, к сожалению
Там один удар может решить исход боя
