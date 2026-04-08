Джонни Уокер перейдет в тяжелый вес: «Я спарринговал с Нганну, спокойно с ним работал.
«Я думаю об этом, потому что диета дается тяжело. Если появится возможность, например, отменится бой в тяжелом весе, я готов выйти на замену. Я тренировался с Фрэнсисом Нганну, спарринговал с ним. Даже находясь на диете и имея разницу в весе примерно в 20 кг, я все равно спокойно с ним работал.
В тяжелом весе я чувствовал бы себя намного лучше, потому что на диете я не могу нормально тренироваться. У меня кружится голова, мало энергии из-за нехватки углеводов», – сказал Уокер.
Уокер подерется с Домиником Рейесом 12 апреля на UFC 327. В августе 2025-го Уокер техническим нокаутом победил Чжана Миньяна.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
Я думал после Анкалаева он подуспокоится, страшно было смотреть. Ан нет, уверенность в себе наполняет его паруса.