HBO в июне выпустит документальный сериал о Топурии

HBO анонсировал документальный сериал об Илие Топурии .

Релиз сериала «Los Topuria» из трех 50-минутных эпизодов состоится в июне.

Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии UFC Freedom. Турнир состоится в Белом доме 14 июня.

