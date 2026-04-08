16

Шевченко – Полу: «Попробуй выйти в октагон, твоим красивым лицом вытрут пол»

Шевченко жестко ответила Полу.

Валентина Шевченко ответила на критику UFC от Джейка Пола

«UFC умирает?! Эй, Джейк, ты точно не знаешь, о чем говоришь. Критика ММА издалека.

Попробуй выйти в октагон с кем-то из них, и они вытрут пол твоим красивым лицом. Ты покажешь зрелищный бой оттуда, снизу! Тогда сможешь рассказать нам, насколько это было весело или скучно», – написала Шевченко.

Джейк Пол: «UFC умирает, а MVP займет их место. Поставим бойцов на первое место»

Шевченко ответила Хабибу: «Женщины слабые? Скажи это «Ночным ведьмам» – женскому бомбардировочному полку времен Второй мировой»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Валентины Шевченко
С чего это Шевченко считает лицо пола красивым?
Ответ Давид Ригерт лучший
Похоже он в ее вкусе и она сделала ему комплимент
На вкус и цвет как говорится
Так и запишем: Полом вытрут пол
Шевченко слышит звон, да не знает где он. Пол же не сказал, что ММА умирает. А Юфс и правда становится хуже, если у них появится конкурент, то будет лучше для всех. К тому же Пол заявляет, что будет платить бойцам больше. Так что Валя не в ту сторону воюет
Ну она скоро заканчивает, кормящую руку кусать не будет, пока пол раскачает свой промоушен и раскачает ли
Конкуренция это хорошо, но пусть сначала МВП хотя бы 5 лет проработает в таком режиме)
А то к сожалению таких лиг было уже много и все они сдавались.
Ему и в боксе нормально лицо рихтуют
Полу нужно выкупить ЮФС и сделать её великой снова.
А так, Пол знает о чем говорить. Его бои собираются наааааамного большую аудиторию и приносят всем больше денег, чем топовые бои ЮФС (кроме может быть лучших боев Джонса и Макгрегора). При том что Пол и близко не самый скиловый боец.
