Шевченко – Полу: «Попробуй выйти в октагон, твоим красивым лицом вытрут пол»
«UFC умирает?! Эй, Джейк, ты точно не знаешь, о чем говоришь. Критика ММА издалека.
Попробуй выйти в октагон с кем-то из них, и они вытрут пол твоим красивым лицом. Ты покажешь зрелищный бой оттуда, снизу! Тогда сможешь рассказать нам, насколько это было весело или скучно», – написала Шевченко.
Джейк Пол: «UFC умирает, а MVP займет их место. Поставим бойцов на первое место»
Шевченко ответила Хабибу: «Женщины слабые? Скажи это «Ночным ведьмам» – женскому бомбардировочному полку времен Второй мировой»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Валентины Шевченко
А то к сожалению таких лиг было уже много и все они сдавались.