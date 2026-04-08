Мовсар Евлоев: «У меня всегда была неплохая ударка, просто я к ней не прибегал. Борьба работает, зачем ей изменять?»
«Не считаю, что я до конца перестроился, в любом случае моя база будет со мной до конца моей карьеры, и борьба – это то, где я чувствую себя намного уверенней. Но иногда приходится драться и в стойке, потому что у меня смешанные единоборства.
У меня всегда была неплохая ударка, просто я к ней не прибегал, потому что если борьба работает, зачем ей изменять?» – сказал Евлоев.
Евлоев победил Лерона Мерфи решением судей на турнире UFC в Лондоне и может подраться за титул с Алексом Волкановски.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Обзор Press»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
UFC стоит более последовательно следовать идее "лучшие против лучших", и это приведёт к тому, что селекция будет выводить на первые строчки универсалов с таким набором навыков, против которых перестанут работать простые решения типа залёживания ударника и тому подобного