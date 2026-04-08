Мовсар Евлоев: «У меня всегда была неплохая ударка, просто я к ней не прибегал. Борьба работает, зачем ей изменять?»

Евлоев рассказал о своем стиле.

Мовсар Евлоев рассказал, почему не будет менять стиль в бою.

«Не считаю, что я до конца перестроился, в любом случае моя база будет со мной до конца моей карьеры, и борьба – это то, где я чувствую себя намного уверенней. Но иногда приходится драться и в стойке, потому что у меня смешанные единоборства.

У меня всегда была неплохая ударка, просто я к ней не прибегал, потому что если борьба работает, зачем ей изменять?» – сказал Евлоев.

Евлоев победил Лерона Мерфи решением судей на турнире UFC в Лондоне и может подраться за титул с Алексом Волкановски.

