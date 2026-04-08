Магомед Анкалаев: «Ошибки допущены. Уроки усвоены. С этого момента никакой пощады»

Магомед Анкалаев готовится к следующему бою.

«Ошибки допущены. Уроки усвоены. С этого момента никакой пощады», – написал Анкалаев.

Ранее Магомед написал, что проведет следующий бой в июле. 

Титульный реванш между Анкалаевым и Алексом Перейрой состоялся 5 октября прошлого года – Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде. В первом бою Магомед выиграл решением судей.

Тренер Анкалаева – об анонсе боя Прохазки и Ульберга: «Считал, что мы заслужили шанс подраться за титул»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Магомеда Анкалаева
Ошибки допущены, уроки усвоены.

(с) Али Абдельазиз
Ответ Cyle Rayner
Ошибки допущены, уроки усвоены. (с) Али Абдельазиз
Кажется, это опять не Анк пишет, так что не все ошибки допущены, не все уроки усвоены..
Ошибки усвоены. К урокам допущены
