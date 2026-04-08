Никита Цзю проведет поединок с Оскаром Диазом 6 мая

Промоутерская компания No Limit Boxing анонсировала боксерский вечер 6 мая в австралийском Ньюкасле.

В главном событии Никита Цзю проведет бой с испанцем Оскаром Диазом.

В январе бой Никиты Цзю и Майкла Зерафы был признан несостоявшимся из-за столкновения головами. Зерафа заявил, что не видит одним глазом.

