Сегодня день рождения Головкина.

Сегодня, 8 апреля, Геннадию Головкину исполнилось 44 года.

Головкин – двукратный чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO. В декабре прошлого года Головкина включили в Зал славы бокса.

Ранее он также был назначен президентом World Boxing.

