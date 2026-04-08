Мовсар Евлоев: «В детстве никогда не выходил за калитку двора, чтобы лишний раз никто не обижал»

Евлоев рассказал о детстве.

Мовсар Евлоев рассказал о детстве.

«Я ничем не отличался, не был высоким, не был мощным, всегда всего боялся, особенно в школьные годы, просто никогда не выходил за калитку двора, чтобы меня лишний раз никто не обижал.

Но потом я пошел в секцию борьбы. И как только начал тренироваться, почувствовал силу. И с силой пришла уверенность в себе», – сказал Евлоев.

Евлоев победил Лерона Мерфи решением судей на турнире UFC в Лондоне и может подраться за титул с Алексом Волкановски.

