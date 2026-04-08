  Мовсар Евлоев: «В детстве никогда не выходил за калитку двора, чтобы лишний раз никто не обижал»
Мовсар Евлоев: «В детстве никогда не выходил за калитку двора, чтобы лишний раз никто не обижал»

Мовсар Евлоев рассказал о детстве.

«Я ничем не отличался, не был высоким, не был мощным, всегда всего боялся, особенно в школьные годы, просто никогда не выходил за калитку двора, чтобы меня лишний раз никто не обижал.

Но потом я пошел в секцию борьбы. И как только начал тренироваться, почувствовал силу. И с силой пришла уверенность в себе», – сказал Евлоев.

Евлоев победил Лерона  Мерфи решением судей на турнире UFC в Лондоне и может подраться за титул с Алексом Волкановски.

Мовсар Евлоев: «За две недели до боя с Мерфи был уверен, что не буду драться, потому что не было визы»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Обзор Press»
Тут с ним соглашусь. Помню к нам в секцию борьбы приходили пацаны слабенькие подавленные забитые какие то, так вот проходило время и те кто оставался крепли не только физически но и как я считаю становились более духовитыми. В общем спорт во благо, что тут скажешь
Мовсар Евлоев: «За две недели до боя с Мерфи был уверен, что не буду драться, потому что не было визы»
8 апреля, 09:18
Генри Сехудо: «Евлоев выиграл, Мерфи забрал раунд или два. Защита Мовсара недооценена»
1 апреля, 18:20
Ариэль Хельвани: «Слышал, что UFC планируют бой Волкановски и Евлоева. Это правильное решение»
31 марта, 18:00
Объявлен реванш Анатолия Малыхина и Умара Кейна. Бой пройдет 15 мая в Бангкоке
46 минут назад
Тайсон Фьюри: «Мне не интересен бой с Дюбуа или Итаумой. Хочу драться с Джошуа!»
сегодня, 14:37
Тренер Махмудова: «Арсланбек в бою с Фьюри сделал все, что мог. Тайсон технически перешел на другой уровень»
сегодня, 13:02
ACA 202: Корнилов против Джонсона, Вартанян – Абдураков и другие бои
сегодня, 10:45
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивсон подписал контракт с UFC. Он дебютирует в июле на UFC 329
сегодня, 10:44
Уайт – об анонсе боя Хокит – Льюис в Белом доме: «Трамп посмотрел на меня и спросил: «Почему Деррика нет в карде?» И мы добавили его туда немедленно»
сегодня, 10:21
Махачева ограбили в Италии: «Остался паспорт, кошелек и коврик. Бутсы Кварацхелии с матча против «Ливерпуля» – самое ценное, что было в чемодане»
сегодня, 09:59Фото
Магомед Анкалаев: «Прохазка продолжал бить Ульберга по ногам. Он не проявил к нему никакой пощады. Фальшивка»
сегодня, 07:51
Иржи Прохазка: «До сих пор не могу понять идиотскую жалость, которая стоила поединка. Хочу реванш, потому что это был мой бой»
сегодня, 07:42
Трамп – Косте на UFC 327: «Ты красивый парень. Мог бы стать моделью. Отлично выглядишь»
сегодня, 07:32Видео
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
