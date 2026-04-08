Мовсар Евлоев: «В детстве никогда не выходил за калитку двора, чтобы лишний раз никто не обижал»
Мовсар Евлоев рассказал о детстве.
«Я ничем не отличался, не был высоким, не был мощным, всегда всего боялся, особенно в школьные годы, просто никогда не выходил за калитку двора, чтобы меня лишний раз никто не обижал.
Но потом я пошел в секцию борьбы. И как только начал тренироваться, почувствовал силу. И с силой пришла уверенность в себе», – сказал Евлоев.
Евлоев победил Лерона Мерфи решением судей на турнире UFC в Лондоне и может подраться за титул с Алексом Волкановски.
Мовсар Евлоев: «За две недели до боя с Мерфи был уверен, что не буду драться, потому что не было визы»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Обзор Press»
Тут с ним соглашусь. Помню к нам в секцию борьбы приходили пацаны слабенькие подавленные забитые какие то, так вот проходило время и те кто оставался крепли не только физически но и как я считаю становились более духовитыми. В общем спорт во благо, что тут скажешь
