Менеджер Топурии – Махачеву: «Продолжай врать, если хочешь. Нам сказали, что ты травмирован, брат»
Малки Кава, менеджер Илии Топурии, обвинил чемпиона Ислама Махачева во лжи.
«Продолжай врать, если хочешь. Нам сказали, что ты травмирован, брат», – написал Кава.
Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии UFC Freedom. Турнир состоится в Вашингтоне 14 июня.
Махачев ответил Топурии: «Устал слушать байки. Мне позвонили, я принял бой в Белом доме. На следующий день мне сказали, что Илия попросил нереальный гонорар. UFC отказались»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Макли Кава
Ислам был согласен.
Дана публично заявил, что бой не состоится из-за травмы руки Махачева (сам Ислам парировал это в инсте работой по груше), но заявление было сделано чисто по политическим причинам: они специально назвали смешные цифры бойцам, чтобы приберечь этот бой с огромной потенциальной кассой на Вегас или MSG.
Топурия зацепился за этот фейковый тейк Даны с рукой, и начал петь в интервью что Ислам куда-то сбежал. Окей, ничего нового, женское поведение испанской дивы в очередной раз.
А этот тренер уже вообще заднюю дал, и теперь меняет реальность в соответствии с текущей реальностью своей дивы.
С Джонсом та же история, Дана заявил, что у него травма, хотя сам Джонс сказал, что просто по цифрам не договорились.
Юфс в очередной раз отказались платить и сбросили ответственность на бойцов.
Но только дурак будет выходить на самый большой бой в мма за ту же сумму, за которую он может избить какого-то мешка.
Кстати может они бы заплатили, если бы была окупаемость. Дело в наличии свободных мест которые они могут продать, а также в запрете в участии многим бойцам от всяких секретных служб, там строгий отбор.
А в Нью-Йорке можно собрать кард с Махачевым и Топурией, Чимаевым, Яном, ну то есть широкий выбор, заработать можно больше. И людей придет больше.