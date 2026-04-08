  Менеджер Топурии – Махачеву: «Продолжай врать, если хочешь. Нам сказали, что ты травмирован, брат»
Менеджер Топурии – Махачеву: «Продолжай врать, если хочешь. Нам сказали, что ты травмирован, брат»

Менеджер Топурии обвинил Махачева во лжи.

Малки Кава, менеджер Илии Топурии, обвинил чемпиона Ислама Махачева во лжи.

«Продолжай врать, если хочешь. Нам сказали, что ты травмирован, брат», – написал Кава.

Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии UFC Freedom. Турнир состоится в Вашингтоне 14 июня.

Махачев ответил Топурии: «Устал слушать байки. Мне позвонили, я принял бой в Белом доме. На следующий день мне сказали, что Илия попросил нереальный гонорар. UFC отказались»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Макли Кава
В самых первых интервью местным испанским медиа, этот же Малки Кава говорил, что они были согласны драться с Исламом, но когда услышали цифры - сказали нет.

Ислам был согласен.

Дана публично заявил, что бой не состоится из-за травмы руки Махачева (сам Ислам парировал это в инсте работой по груше), но заявление было сделано чисто по политическим причинам: они специально назвали смешные цифры бойцам, чтобы приберечь этот бой с огромной потенциальной кассой на Вегас или MSG.

Топурия зацепился за этот фейковый тейк Даны с рукой, и начал петь в интервью что Ислам куда-то сбежал. Окей, ничего нового, женское поведение испанской дивы в очередной раз.

А этот тренер уже вообще заднюю дал, и теперь меняет реальность в соответствии с текущей реальностью своей дивы.
Больше похоже на то, что юфс попыталось заскамить всех топовых бойцов «турниром в Белом доме» и прислало копеечные контракты, и все ожидаемо отказались.
С Джонсом та же история, Дана заявил, что у него травма, хотя сам Джонс сказал, что просто по цифрам не договорились.

Юфс в очередной раз отказались платить и сбросили ответственность на бойцов.
Но только дурак будет выходить на самый большой бой в мма за ту же сумму, за которую он может избить какого-то мешка.
Может быть.
Кстати может они бы заплатили, если бы была окупаемость. Дело в наличии свободных мест которые они могут продать, а также в запрете в участии многим бойцам от всяких секретных служб, там строгий отбор.

А в Нью-Йорке можно собрать кард с Махачевым и Топурией, Чимаевым, Яном, ну то есть широкий выбор, заработать можно больше. И людей придет больше.
Похоже сами организаторы их увели друг от друга, сказав одним одно, другим другое. Вот теперь и обе стороны тоже не понимают, кто врет. А организация потирает ручки как обычно…
Короче все понятно, лысый всех обманул как обычно, Топору сказали, что Махачев травмирован, Исламу сказали, что Топурия соскочил, вот и все, про травму лысый сам выдумал. Этот лжец пытался и с Джонсом провернуть тот же трюк, но Джонс уперся и выложил все карты на стол. Вообще это конечно не дело, зачем врать, ну я имею ввиду ладно общественность, они схвают любую дичь, но бойцам и их менеджером то можно правду сказать, не серьезно как-то.
Емое, думал нет и не может быть таких обстоятельств, чтобы я тебе поддержку выразил, а оно вон как вышло. Полностью поддерживаю, Уайт че-то совсем плохой стал
это сказал Дана Уайт,, но не команда Хабиба
Все занимаются "медийной активностью" как могут, и как принято сейчас. На самом деле есть факт, Дэйна решил не ставить их в кард в белом доме. Ведь и про травму, и про деньги были комментарии изначально, но что конкретно - мы не узнаем.
Твой клиент вроде вообще паузу взял в выступлениях, или как всегда, под нужный бой с правильным количеством нулей и настроение драться сразу появится?
Материалы по теме
Махачев ответил Топурии: «Устал слушать байки. Мне позвонили, я принял бой в Белом доме. На следующий день мне сказали, что Илия попросил нереальный гонорар. UFC отказались»
7 апреля, 07:05
Топурия узнал о срыве поединка с Махачевым за несколько часов до анонса карда UFC Freedom: «Ложился спать, зная, что меня ждет бой с Исламом»
7 апреля, 07:00
Царукян считает, что Махачев победит Топурию как в легком, так и в полусреднем весе
5 апреля, 09:24
