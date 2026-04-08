Менеджер Топурии – Махачеву: «Продолжай врать, если хочешь. Нам сказали, что ты травмирован, брат»

Менеджер Топурии обвинил Махачева во лжи.

Малки Кава, менеджер Илии Топурии , обвинил чемпиона Ислама Махачева во лжи.

«Продолжай врать, если хочешь. Нам сказали, что ты травмирован, брат», – написал Кава.

Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии UFC Freedom. Турнир состоится в Вашингтоне 14 июня.

Махачев ответил Топурии: «Устал слушать байки. Мне позвонили, я принял бой в Белом доме. На следующий день мне сказали, что Илия попросил нереальный гонорар. UFC отказались»