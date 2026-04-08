  • Гай Германика – о фильме про Федора Емельяненко: «Никак не могла до него достучаться, но могу попробовать»
Валерия Гай Германика оценила шансы снять фильм про Федора Емельяненко.

Режиссер Валерия Гай Германика рассказала, что хотела бы снять фильм про Федора Емельяненко.

«Я до него [Федора] никак не могла достучаться – пробовала и так, и через Запашного, но у меня не получилось. Не обещаю, но могу попробовать. Будет фильм, часть вторая», – передает слова Валерии Гай Германики корреспондент Спортса’’ Вадим Тихомиров.

7 апреля состоялась премьера фильма «Емельяненко» про брата Федора Александра.

Фильм «Емельяненко» Гай Германики – не пускали в прокат из-за цензуры и продавали на «Авито» за 50 млн

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Да нужна ты ему со своим творчеством. Правильно делает, от таких нужно держаться подальше. Такой же зашквар, как интервью Собчак.
С чего она взяла что она Германика?😂 Гая Светония Транквила перечитала? У неё же другая фамилия с рождения.
Хотя ... Глянул трейлер сейчас, посмотрю фильмы, даже не то что как пособие почему нельзя так бухать, а вот просто Саня же был такая машина что казалось его и камазом не убить, но алкашка уничтожила и его здоровье.
Творчество Германики довольно специфично. Про спившегося уголовника Александра я ее фильм представляю, а про православнутого единороса Федора - не особо
