  Цзю – о победе Уайлдера над Чисорой: «Это было что-то новое. Если Деонтей вернет нокаутирующую мощь, он будет опасен для Усика»
Цзю – о победе Уайлдера над Чисорой: «Это было что-то новое. Если Деонтей вернет нокаутирующую мощь, он будет опасен для Усика»

Константин Цзю считает, что Деонтей Уайлдер способен создать проблемы Александру Усику.

«Это было что-то новое в исполнении Уайлдера. Для него это вторая победа решением в карьере. Бой был равным, могли в обе стороны отдать. Если Деонтей сможет вернуть былую нокаутирующую мощь, он будет опасен для любого в ринге. Даже для Александра Усика», – сказал Цзю.

Минувшей ночью Уайлдер победил раздельным решением Дерека Чисору.

Умар Кремлев: «Уверен, бой Уайлдера и Усика закончился бы досрочной победой Деонтея. Он хороший человек, а такие всегда побеждают»

Шоу Уайлдера и Чисоры – уличная драка с тремя нокдаунами

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
Уайдлер сбитый лётчик а Чисора даже не лётчик… поэтому хорош гнать
Чисора космонавт
С Усиком шансов нет, но есть много денег, и снова получить хайп как в золотые годы Део Красавы (2013–2020), плюс есть шансы проиграть решением, а не брутальным выносом., а после обоим завершить карьеры.
Усик молодого Дюбуа дважды отпинал , этого просто снесет за раунд
Разные стили
Че,прям,боксировал? Кто смотрел?
Именно так. Мельницу всего один раз запустил
Новый тренер же у него вроде. Не зря взял,получается.
Усик пускай едет в тцк, и на фронт, и там у него против наших ребят никаких шансов не будет! Другого комментария у меня к этому фашисту со страны 404 нет💪
