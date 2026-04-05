Прохазка – о поражениях Перейре: «Один из самых больших уроков в моей жизни. Я понял, что ничего не достается просто так»
Иржи Прохазка признался, что извлек урок из двух поражений Алексу Перейре.
«Я не осознавал этого в тот момент, потому что был незрелым. Я смотрел на титул, как на то, чего могу достичь. Это был один из самых больших уроков в моей жизни. Бои с Перейрой научили меня тому, что ничего не достается просто так», – сказал Прохазка.
Напомним, Прохазка проиграл Перейре в 2023-м и 2024-м.
Поединок между Прохазкой и Карлосом Ульбергом за вакантный пояс в полутяжелом весе возглавит турнир UFC 327, который состоится в ночь на 12 апреля в Майами.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
