Прохазка – о поражениях Перейре: «Один из самых больших уроков в моей жизни. Я понял, что ничего не достается просто так»

Иржи Прохазка признался, что извлек урок из двух поражений Алексу Перейре .

«Я не осознавал этого в тот момент, потому что был незрелым. Я смотрел на титул, как на то, чего могу достичь. Это был один из самых больших уроков в моей жизни. Бои с Перейрой научили меня тому, что ничего не достается просто так», – сказал Прохазка.

Напомним, Прохазка проиграл Перейре в 2023-м и 2024-м.

Поединок между Прохазкой и Карлосом Ульбергом за вакантный пояс в полутяжелом весе возглавит турнир UFC 327, который состоится в ночь на 12 апреля в Майами.

Прохазка – о прыжке Силвы на спину Аллена: «Не занимайся ерундой в клетке. Ты должен уважать соперника в октагоне»

Прохазка не исключает перехода в тяжелый вес: «Это действительно хороший вариант»