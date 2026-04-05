Умар Кремлев: «Уверен, бой Уайлдера и Усика закончился бы досрочной победой Деонтея. Он хороший человек, а такие всегда побеждают»
«Бой Чисоры и Уайлдера получился очень интересным – хотелось бы видеть больше таких поединков.
Уверен, что если бы бой Уайлдера и Александра Усика состоялся, он завершился бы досрочной победой Деонтея. Это сильный боксер. У него быстрые ноги и руки, и в целом он хороший человек, а такие всегда побеждают», – сказал Кремлев.
Минувшей ночью Деонтей Уайлдер победил Дерека Чисору раздельным решением судей.
Шоу Уайлдера и Чисоры – уличная драка с тремя нокдаунами
Уайлдер хочет бой с Джошуа: «Малыш, пришло время заткнуться или подняться»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
Кремлёв со своей частной лавочкой iba уже никто в мире бокса поэтому может ляпать,, что угодно, даже настолько националистические вещи, называя человека плохим только по факту его паспорта