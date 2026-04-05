Умар Кремлев: «Уверен, бой Уайлдера и Усика закончился бы досрочной победой Деонтея. Он хороший человек, а такие всегда побеждают»

Глава IBA Умар Кремлев считает, что Уайлдер победил бы Усика.

«Бой Чисоры и Уайлдера получился очень интересным – хотелось бы видеть больше таких поединков.

Уверен, что если бы бой Уайлдера и Александра Усика состоялся, он завершился бы досрочной победой Деонтея. Это сильный боксер. У него быстрые ноги и руки, и в целом он хороший человек, а такие всегда побеждают», – сказал Кремлев.

Минувшей ночью Деонтей Уайлдер победил Дерека Чисору раздельным решением судей.

