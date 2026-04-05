33

Умар Кремлев: «Уверен, бой Уайлдера и Усика закончился бы досрочной победой Деонтея. Он хороший человек, а такие всегда побеждают»

Глава IBA Умар Кремлев считает, что Уайлдер победил бы Усика.

«Бой Чисоры и Уайлдера получился очень интересным – хотелось бы видеть больше таких поединков.

Уверен, что если бы бой Уайлдера и Александра Усика состоялся, он завершился бы досрочной победой Деонтея. Это сильный боксер. У него быстрые ноги и руки, и в целом он хороший человек, а такие всегда побеждают», – сказал Кремлев.

Минувшей ночью Деонтей Уайлдер победил Дерека Чисору раздельным решением судей.

Шоу Уайлдера и Чисоры – уличная драка с тремя нокдаунами

Уайлдер хочет бой с Джошуа: «Малыш, пришло время заткнуться или подняться»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
Невменько🤦‍♂️
По логике этого имбецила, например, Кличко - очень хороший человек, в отличие от Поветкина, которого он легко победил.
Здесь все понятно. Усик украинец, поэтому другого мнения у этого шарлатана быть не может. И кстати, Лебедев нехороший человек, судя по физиономии после боя с Гильермо Джонсом.
Позорное мнение.
Негоже таким образом изъясняться главе международной федерации. Косяк
международная федерация бокса уже как года два это world boxing
Кремлёв со своей частной лавочкой iba уже никто в мире бокса поэтому может ляпать,, что угодно, даже настолько националистические вещи, называя человека плохим только по факту его паспорта
Что можно было ожить от человека с фамилией Кремлев
Это не его фамилия. Персонаж видимо стесняется своей родной фамилии - Лутфуллоев.
Да я как раз к этому. Специально взял эту фамилию чтоб его не посадили.
А почему он тогда проиграл Фьюри (
Фьюри еще более хороший человек, такие всегда побеждают
А Фьюри почему проиграл Усику 😂😂😂
Сразу видно мнение эксперта)
Если у Валдыря быстрые ноги и руки, то Усик тогда вообще на 4й космической боксирует ))
Материалы по теме
Деонтей Уайлдер победил Дерека Чисору в Лондоне
4 апреля, 23:05
Дерек Чисора оказался тяжелее Деонтея Уайлдера почти на 20 кг перед поединком в Лондоне
3 апреля, 18:10
Сын бывшей невесты Деонтея Уайлдера обвинил боксера в домашнем насилии
3 апреля, 12:30
Вячеслав Дацик: «Бойцовский клуб» на «Рен ТВ» помирает. Это был самый великолепный проект»
17 минут назад
Дацик – о Гаджиеве: «Он был послан далеко и надолго. Моей ноги в его промоушене не будет, может хоть сикстиллионы предлагать»
32 минуты назад
Азамат Мурзаканов: «Я буду близок к титульному бою, если выиграю у Косты»
56 минут назад
Царукян хочет провести второй бой с Оливейрой: «Ему не подходит пояс BMF»
сегодня, 12:28
Тайсон Фьюри: «Отец хотел, чтобы я завершил карьеру еще шесть лет назад»
сегодня, 11:45
Пауло Коста: «Мне нравится драться с русскими – они жесткие, как бразильцы»
сегодня, 11:29
Дональд Трамп посетит UFC 327 в Майами
сегодня, 10:48
Арман Царукян: «Трачу в месяц около $500-700 тысяч»
сегодня, 10:43
UFC Freedom 250 в Белом доме: Топурия – Гейджи, Перейра – Ган и другие бои
сегодня, 09:42
Дана Уайт: «Ничто не сможет помешать провести турнир в Белом доме. Исключение – молния»
сегодня, 09:30
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
