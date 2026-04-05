Хабиб посетил матч «Атлетико» – «Барселона» и получил именную футболку мадридского клуба

Хабиб посетил матч «Атлетико» и «Барселоны» по приглашению мадридского клуба.

Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Атлетико» и «Барселоны», состоявшийся вчера вечером в Мадриде.

Экс-чемпион UFC получил именную футболку мадридского клуба с седьмым номером.

«Спасибо за приглашение, «Атлетико», – написал Хабиб в соцсетях.

Напомним, каталонцы победили со счетом 2:1.

Аномальные ливни затопили Дагестан – брат Хабиба работает со спасателями, Махачев собирает деньги пострадавшим

Теперь будет в чём на матчи Реала ходить
Он же говорил что за Реал болеет.
Он же говорил что за Реал болеет.
Да. И ещё говорил, что очень любит футбол.
Возможно просто из за статуса не смог отказаться. Никто же не обязует носить эту форму и сниматься в ней, да и болеть за Атлетико

Позвали на хороший матч , ( думаю много людей смотрят большие матчи в нейтральном статусе )
Он же говорил что за Реал болеет.
Да он, что вчера сказал не вспомнит)
Khabib, visit Rwanda - пожелал Хабибу мадридский клуб.
Хабиб на мировом уровне двигается , так что ничего удивительного .
Пусть петушиная община во главе с Маваши идёт на передовую)
Огласите весь список😏
Материалы по теме
Отскок от Левандовского. Обзор матча «Барселона» – «Атлетико» Мадрид 2:1
6 апреля, 21:01
Сауль о поражениях от «Реала» в финалах ЛЧ: «Шрам останется навсегда. Больнее всего проиграть как в 2016-м – их гол из офсайда и возможная красная, незабитый пенальти «Атлетико»
5 апреля, 09:30
«Атлетико» не понимает, почему отменили красную «Барсы». Кажется, нужно было удалять
5 апреля, 09:05
Рекомендуем
Главные новости
Дацик – о Гаджиеве: «Он был послан далеко и надолго. Моей ноги в его промоушене не будет, может хоть сикстиллионы предлагать»
3 минуты назад
Азамат Мурзаканов: «Я буду близок к титульному бою, если выиграю у Косты»
27 минут назад
Царукян хочет провести второй бой с Оливейрой: «Ему не подходит пояс BMF»
сегодня, 12:28
Тайсон Фьюри: «Отец хотел, чтобы я завершил карьеру еще шесть лет назад»
сегодня, 11:45
Пауло Коста: «Мне нравится драться с русскими – они жесткие, как бразильцы»
сегодня, 11:29
Дональд Трамп посетит UFC 327 в Майами
сегодня, 10:48
Арман Царукян: «Трачу в месяц около $500-700 тысяч»
сегодня, 10:43
UFC Freedom 250 в Белом доме: Топурия – Гейджи, Перейра – Ган и другие бои
сегодня, 09:42
Дана Уайт: «Ничто не сможет помешать провести турнир в Белом доме. Исключение – молния»
сегодня, 09:30
Тайсон Фьюри: «Бой с Джошуа должен был состояться много раз за последние 10 лет, но постоянно что-то случалось. Нужно организовать этот бой как можно быстрее»
сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем