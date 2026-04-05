Хабиб посетил матч «Атлетико» – «Барселона» и получил именную футболку мадридского клуба
Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Атлетико» и «Барселоны», состоявшийся вчера вечером в Мадриде.
Экс-чемпион UFC получил именную футболку мадридского клуба с седьмым номером.
«Спасибо за приглашение, «Атлетико», – написал Хабиб в соцсетях.
Напомним, каталонцы победили со счетом 2:1.
Опубликовал: Артем Чугунов
Возможно просто из за статуса не смог отказаться. Никто же не обязует носить эту форму и сниматься в ней, да и болеть за Атлетико
Позвали на хороший матч , ( думаю много людей смотрят большие матчи в нейтральном статусе )