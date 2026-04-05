Цзю вызвал Спенса: «У нас с Эрролом выйдет адская драка. Будет взрыв»
Тимофей Цзю вызвал Эррола Спенса.
«Чувствую, что готов к этому [бою против Спенса]. Этот парень [Нуржа] был крут, никаких оправданий. Но я думаю, что у нас с Эрролом Спенсом выйдет адская драка. Будет взрыв. Я не отступаю. Если он хочет встретиться со мной на ринге, то я жду.
Как говорится: Поймаем большую рыбу. Идем на рыбалку», – сказал Цзю.
Минувшей ночью Цзю победил единогласным решением судей Дениса Нуржу и завоевал пояс чемпиона мира по версии WBO International в среднем весе.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Premier Boxing Champions
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Кроуфорд - уникум.
Такой же и Спенс.
Даже без автокатастрофы Спенсу трудно было бы выиграть.