Цзю вызвал Спенса: «У нас с Эрролом выйдет адская драка. Будет взрыв»

Тимофей Цзю вызвал Эррола Спенса.

«Чувствую, что готов к этому [бою против Спенса]. Этот парень [Нуржа] был крут, никаких оправданий. Но я думаю, что у нас с Эрролом Спенсом выйдет адская драка. Будет взрыв. Я не отступаю. Если он хочет встретиться со мной на ринге, то я жду.

Как говорится: Поймаем большую рыбу. Идем на рыбалку», – сказал Цзю.

Минувшей ночью Цзю победил единогласным решением судей Дениса Нуржу и завоевал пояс чемпиона мира по версии WBO International в среднем весе.

Шоу Уайлдера и Чисоры – уличная драка с тремя нокдаунами

Новая звезда UFC – бывший игрок в амфут, вызывающий соперников в стихах?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Premier Boxing Champions
Улетит от Спенса)
Ответ As095
Спенс уже давно не выходил
Ответ zzzeeerrrooo
Цзю выше среднего. На элиту ему замахиваться не стоит. Нет навыков.
Чемпион Австралии
Спенс переезжать должен)
если бы не автокатастрофа Эррол Спенс уложил бы Круфорда
Ответ 05_105
Здесь никто не знает. 50/50.
Кроуфорд - уникум.
Такой же и Спенс.
Даже без автокатастрофы Спенсу трудно было бы выиграть.
Материалы по теме
Тим Цзю разгромно победил Дениса Нуржу в Австралии
5 апреля, 05:01
Тим Цзю оказался тяжелее Дениса Нуржи перед боем в Австралии
4 апреля, 10:05
Теренс Кроуфорд: «Я хотел подраться с Тимом Цзю, но его команда отказалась»
1 апреля, 12:52
Рекомендуем
Главные новости
Вячеслав Дацик: «Бойцовский клуб» на «Рен ТВ» помирает. Это был самый великолепный проект»
17 минут назад
Дацик – о Гаджиеве: «Он был послан далеко и надолго. Моей ноги в его промоушене не будет, может хоть сикстиллионы предлагать»
32 минуты назад
Азамат Мурзаканов: «Я буду близок к титульному бою, если выиграю у Косты»
56 минут назад
Царукян хочет провести второй бой с Оливейрой: «Ему не подходит пояс BMF»
сегодня, 12:28
Тайсон Фьюри: «Отец хотел, чтобы я завершил карьеру еще шесть лет назад»
сегодня, 11:45
Пауло Коста: «Мне нравится драться с русскими – они жесткие, как бразильцы»
сегодня, 11:29
Дональд Трамп посетит UFC 327 в Майами
сегодня, 10:48
Арман Царукян: «Трачу в месяц около $500-700 тысяч»
сегодня, 10:43
UFC Freedom 250 в Белом доме: Топурия – Гейджи, Перейра – Ган и другие бои
сегодня, 09:42
Дана Уайт: «Ничто не сможет помешать провести турнир в Белом доме. Исключение – молния»
сегодня, 09:30
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем