Уайлдер хочет бой с Джошуа: «Малыш, пришло время заткнуться или подняться»

Уайлдер хочет бой с Джошуа.

Экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер вызвал Энтони Джошуа.

«Малыш, пришло время заткнуться или подняться. Я вернулся. Это опасный Уайлдер. Давай сделаем это», – сказал Уайлдер.

Минувшей ночью Уайлдер победил Дерека Чисору раздельным решением судей (115-111, 112-115, 115-113) в Лондоне.

