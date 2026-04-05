Уайлдер хочет бой с Джошуа: «Малыш, пришло время заткнуться или подняться»
Экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер вызвал Энтони Джошуа.
«Малыш, пришло время заткнуться или подняться. Я вернулся. Это опасный Уайлдер. Давай сделаем это», – сказал Уайлдер.
Минувшей ночью Уайлдер победил Дерека Чисору раздельным решением судей (115-111, 112-115, 115-113) в Лондоне.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер talkSPORT Boxing
Лет десять назад... Тот резкий (пусть и местами корявый) Уайлдер сколько ронял Фьюри ("которому Усик не соперник, как строчили тут некоторые") создал бы больше проблем...