  Мойкано после боя с Данканом: «Фанаты, я люблю вас, но идите ## ###. Дайте мне простого рейтингового соперника или я уйду на пенсию»
Мойкано после боя с Данканом: «Фанаты, я люблю вас, но идите ## ###. Дайте мне простого рейтингового соперника или я уйду на пенсию»

Мойкано попросил легкого соперника у UFC.

Ренато Мойкано попросил у UFC легкого соперника для следующего боя.

«К черту фанатов. Я люблю вас, ребята, но идите ## ### [на фиг].

Лучше дайте мне какого-нибудь простого рейтингового соперника. Или я, черт возьми, уйду на пенсию», – сказал Мойкано после боя с Данканом.

Напомним, Мойкано победил Криса Данкана сабмишеном во втором раунде в главном событии UFC Fight Night 272.

Ренато Мойкано: «Я взял перерыв от социальных сетей, это пошло на пользу тренировочному лагерю»

Бой Махачева с Порье продал 400 тысяч PPV-трансляций. Поединок против Мойкано собрал 240 тысяч покупок

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
Чендлера или Пимблетта.
«Если боец начинает говорить о пенсии, то возможно стоит заканчивать» (с) Дана Белый
Нужен чек пацану, перспектив же 0,просто мани - мани
