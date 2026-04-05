Мойкано после боя с Данканом: «Фанаты, я люблю вас, но идите ## ###. Дайте мне простого рейтингового соперника или я уйду на пенсию»

Ренато Мойкано попросил у UFC легкого соперника для следующего боя.

«К черту фанатов. Я люблю вас, ребята, но идите ## ### [на фиг].

Лучше дайте мне какого-нибудь простого рейтингового соперника. Или я, черт возьми, уйду на пенсию», – сказал Мойкано после боя с Данканом.

Напомним, Мойкано победил Криса Данкана сабмишеном во втором раунде в главном событии UFC Fight Night 272.

Бой Махачева с Порье продал 400 тысяч PPV-трансляций. Поединок против Мойкано собрал 240 тысяч покупок