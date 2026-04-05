Мойкано после боя с Данканом: «Фанаты, я люблю вас, но идите ## ###. Дайте мне простого рейтингового соперника или я уйду на пенсию»
«К черту фанатов. Я люблю вас, ребята, но идите ## ### [на фиг].
Лучше дайте мне какого-нибудь простого рейтингового соперника. Или я, черт возьми, уйду на пенсию», – сказал Мойкано после боя с Данканом.
Напомним, Мойкано победил Криса Данкана сабмишеном во втором раунде в главном событии UFC Fight Night 272.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
Чендлера или Пимблетта.
«Если боец начинает говорить о пенсии, то возможно стоит заканчивать» (с) Дана Белый
Нужен чек пацану, перспектив же 0,просто мани - мани
