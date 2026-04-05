«Известность или подготовка не имеют значения, когда кто-то нажимает на курок». Джон Джонс попал в ДТП и «послал» второго участника происшествия – тот ответил в соцсетях

Джон Джонс стал участником ДТП в Альбукерке.

Джон Джонс стал участником ДТП в Альбукерке. Его диалог с участником происшествия записан на видео.

«Ты должен успокоиться, братан. Тебе стоит расслабиться», – сказал Джонс возмущенному парню, после чего ушел, показав неприличный жест.

Участник аварии с Джонсом выложил видео в соцсетях и оставил комментарий:

«Никакой ненависти или обиды на Джона, но я думаю, что ему стоит пройти курсы вождения, потому что он чуть не врезался в меня несколько раз. Надеюсь, скоро я сделаю еще одно видео, где мы, возможно, пожмем друг другу руки и загладим вину.

Все, кто уже собрался хейтить Джона, успокойтесь, все не так серьезно. Я знаю, что он был чемпионом мира, и нет, я не думаю, что смог бы победить его в драке. Но, как я уже сказал, ему все равно стоит быть более осторожным. Известность или подготовка не имеют значения, когда кто-то нажимает на курок. Может случиться что угодно. Я не ношу с собой оружие, так что обо мне не стоит беспокоиться. Перестаньте на него наезжать».

