  • «Известность или подготовка не имеют значения, когда кто-то нажимает на курок». Джон Джонс попал в ДТП и «послал» второго участника происшествия – тот ответил в соцсетях
«Известность или подготовка не имеют значения, когда кто-то нажимает на курок». Джон Джонс попал в ДТП и «послал» второго участника происшествия – тот ответил в соцсетях

Джон Джонс стал участником ДТП в Альбукерке.

Джон Джонс стал участником ДТП в Альбукерке. Его диалог с участником происшествия записан на видео.

«Ты должен успокоиться, братан. Тебе стоит расслабиться», – сказал Джонс возмущенному парню, после чего ушел, показав неприличный жест.

Участник аварии с Джонсом выложил видео в соцсетях и оставил комментарий:

«Никакой ненависти или обиды на Джона, но я думаю, что ему стоит пройти курсы вождения, потому что он чуть не врезался в меня несколько раз. Надеюсь, скоро я сделаю еще одно видео, где мы, возможно, пожмем друг другу руки и загладим вину.

Все, кто уже собрался хейтить Джона, успокойтесь, все не так серьезно. Я знаю, что он был чемпионом мира, и нет, я не думаю, что смог бы победить его в драке. Но, как я уже сказал, ему все равно стоит быть более осторожным. Известность или подготовка не имеют значения, когда кто-то нажимает на курок. Может случиться что угодно. Я не ношу с собой оружие, так что обо мне не стоит беспокоиться. Перестаньте на него наезжать».

Джонс – о срыве боя в Белом доме: «UFC отказались давать мне больше $15 млн. Считаю, что достоин большего»

Джон Джонс: «Нужно находить что-то хорошее в каждой ситуации. Я научился этому»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм bryanbeltran06
Опять наркотики или алкоголь. Повезло, что не встретил полицию. Но может однажды доиграться, парень прав.
Ответ avku
Опять наркотики или алкоголь. Повезло, что не встретил полицию. Но может однажды доиграться, парень прав.
Полиция вряд ли поступит с ним как с Флойдом, все-таки он известный. А вот криминальные элементы могут покалечить или убить.
Ответ avku
Опять наркотики или алкоголь. Повезло, что не встретил полицию. Но может однажды доиграться, парень прав.
А что, в ДТП только под наркотиками или алкоголем попадают?
На Диком Западе, нужно острожно подбирать слова)
Какой-то он неумный, говорит, что надо успокоиться и тут же показывает средний палец. Оскорбительный жест должен помочь успокоиться?
Подушню: он не попал в ДТП.
Он водил нарушая правила, но в ДТП, т.е аварию, не попал
